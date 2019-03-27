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Около 1000 предписаний и 500 протоколов: МВД проводит весенний мониторинг сельхозпредприятий
Новости Беларуси. Около 1000 предписаний об устранении проблемных вопросов и 500 протоколов об административных правонарушениях – таковы результаты мониторинга работы сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии посевной кампании правоохранители проверяют готовность техники и сохранность товарно-материальных ценностей. Чаще всего штрафуют за нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии и за кражу топлива. Сотрудники милиции в первую очередь действуют на предупреждение таких фактов.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Проверяют технику и по линии ГАИ. В первую очередь смотрят на прохождение техосмотра. Уже выявлено более 2000 машин, не готовых по этой причине к эксплуатации. В марте 2019 года уже зафиксировано 600 нарушений. В основном это управление техникой без техосмотра и допуск к работам машин с неисправностями. Есть факты вождения в нетрезвом состоянии.
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Новости Беларуси. Около 1000 предписаний об устранении проблемных вопросов и 500 протоколов об административных правонарушениях – таковы результаты мониторинга...
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