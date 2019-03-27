Мэй готова уйти со своего поста раньше ради спасения соглашения по брекситу

Британский премьер-министр Тереза Мэй готова уйти со своего поста раньше, чем она намеревалась, если достигнутое ею соглашение с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из Евросоюза всё-таки будет поддержано в парламенте. Об этом стало известно в среду, 27 марта.

Отметим, уже дважды большинство членов нижней палаты британского парламента — Палаты общин — отклоняли соглашение, о котором смогли договориться премьер-министр страны и власти Евросоюза.

Обещание премьер-министра может убедить тех ее однопартийцев, которые не поддерживают соглашение, всё-таки проголосовать за него.

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