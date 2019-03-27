Затерянный мир. Ученые обнаружили древний город под современным иракским Курдистаном

К сожалению, археологам еще предстоит узнать первоначальное название города, сообщает NewsWeek.





Археологи из Ирака и Франции исследовали это место в экспедициях с 2012 по 2018 год. Этот район был открыт для ученых в последние годы после падения иракского лидера Саддама Хусейна и последующей региональной напряженности.





Раскопки показали, что процветающий город горцев когда-то стоял у западной границы Месопотамии. Исследователи нашли доказательства крупного животноводства, ирригации для сельского хозяйства и таблички, на которых регистрировали торговлю такими продуктами, как мука.





На каменных табличках, обнаруженных в Кунаре, были символы, напоминающие символы древнего региона, которые простирались от юго-восточного края современной Турции до Персидского залива. Недавно расположенный город граничил бы с самой первой империей Месопотамии: Аккадской империей.





Стрелы, изготовленные из относительно редкого материала, такого как обсидиан, доставленного из Анатолии за сотни миль, заставили предположить, что этот город "довольно процветающий", объяснила археолог Алин Тену в своем заявлении. Открытие украшенных фрагментов керамики укрепило имидж богатого города.









Наряду с костями сельскохозяйственных животных, таких как овцы и свиньи, ученые обнаружили останки медведей и львов, что свидетельствует о королевской охоте или дарах высокого статуса. Исследователи утверждали, что положение города между иранским королевством и Месопотамией было выгодным.





клинописные таблички показали, что городские писцы "имели твердое представление об аккадском и шумерском письме, а также о своих месопотамских соседях», - сказал в заявлении Филипп Клансье, специалист по клинописи. "Вы можете назвать открытие города маленькой революцией", - добавил он.