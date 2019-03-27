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Затерянный мир. Ученые обнаружили древний город под современным иракским Курдистаном

27.03.2019 21:29 — Разное | Партизан  
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Каменные фундаменты, таблички и другие артефакты подтвердили существование на территории Ирака города, который процветал на краю гор Загрос около 4000 лет назад.



К сожалению, археологам еще предстоит узнать первоначальное название города, сообщает NewsWeek. 

Археологи из Ирака и Франции исследовали это место в экспедициях с 2012 по 2018 год. Этот район был открыт для ученых в последние годы после падения иракского лидера Саддама Хусейна и последующей региональной напряженности.

Раскопки показали, что процветающий город горцев когда-то стоял у западной границы Месопотамии. Исследователи нашли доказательства крупного животноводства, ирригации для сельского хозяйства и таблички, на которых регистрировали торговлю такими продуктами, как мука.

На каменных табличках, обнаруженных в Кунаре, были символы, напоминающие символы древнего региона, которые простирались от юго-восточного края современной Турции до Персидского залива. Недавно расположенный город граничил бы с самой первой империей Месопотамии: Аккадской империей.

Стрелы, изготовленные из относительно редкого материала, такого как обсидиан, доставленного из Анатолии за сотни миль, заставили предположить, что этот город "довольно процветающий", объяснила археолог Алин Тену в своем заявлении. Открытие украшенных фрагментов керамики укрепило имидж богатого города.


Наряду с костями сельскохозяйственных животных, таких как овцы и свиньи, ученые обнаружили останки медведей и львов, что свидетельствует о королевской охоте или дарах высокого статуса. Исследователи утверждали, что положение города между иранским королевством и Месопотамией было выгодным.

клинописные таблички показали, что городские писцы "имели твердое представление об аккадском и шумерском письме, а также о своих месопотамских соседях», - сказал в заявлении Филипп Клансье, специалист по клинописи. "Вы можете назвать открытие города маленькой революцией", - добавил он.

 
 
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Каменные фундаменты, таблички и другие артефакты подтвердили существование на территории Ирака города, который процветал на краю гор Загрос около 4000 лет назад.
 
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