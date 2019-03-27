ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лев Марголин: Чиновники не могут повлиять на законы экономики

27.03.2019 21:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Экономист рассказал, почему глава администрации Лукашенко не повлияет на рост цен.


Александр Лукашенко дал поручение Наталье Кочановой срочно взять под контроль рост цен. Что из этого получится - объясняет «Радыё Рацыя» экономист Лев Марголин.

- От Кочановой здесь мало что зависит, ведь власть на словах беспокоится о росте цен, а в то же время подписывает документы об их повышении. На днях был подписан документ, предусматривающий повышение акцизов на топливо, а что это значит? Топливо - это все в экономике, так как в цене любого продукта заложена его стоимость. Если вырастут акцизы, то вырастут и цены. Какой бы мы товар не купили - от хлеба до велосипеда - во всем будет заложено повышение акцизов. Поэтому не знаю, как глава администрации решит поставленную задачу.

- Какие еще факторы влияют на рост цен?

- Кроме всего прочего, в последнее время есть рост курсов иностранных валют - доллара и евро, а значит, что все импортные составляющие дорожают. Имеется также некий рост зарплат, и это также оказывает определенное влияние на цены. Но это все - законы экономики, на которые повлиять чиновники не могут.


- Рост цен продолжится?

- Думаю, будет медленное повышение, поскольку никаких экономических реформ не проводится и в будущем не предвидятся. А то, что делается сейчас, указывает, что цены продолжат расти.

К тому же, на ближайшие пять лет у нас уже заложено повышение цен сырья для нефтеперерабатывающих предприятий, а это означает, что и дальше придется повышать цены на топливо и все остальное.


 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист рассказал, почему глава администрации Лукашенко не повлияет на рост цен.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Все может закончиться разворовыванием денег". Чем обернется "барановичский офшор"?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика