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Лев Марголин: Чиновники не могут повлиять на законы экономики
Экономист рассказал, почему глава администрации Лукашенко не повлияет на рост цен.
Александр Лукашенко дал поручение Наталье Кочановой срочно взять под контроль рост цен. Что из этого получится - объясняет
- От Кочановой здесь мало что зависит, ведь власть на словах беспокоится о росте цен, а в то же время подписывает документы об их повышении. На днях был подписан документ, предусматривающий повышение акцизов на топливо, а что это значит? Топливо - это все в экономике, так как в цене любого продукта заложена его стоимость. Если вырастут акцизы, то вырастут и цены. Какой бы мы товар не купили - от хлеба до велосипеда - во всем будет заложено повышение акцизов. Поэтому не знаю, как глава администрации решит поставленную задачу.
- Какие еще факторы влияют на рост цен?
- Кроме всего прочего, в последнее время есть рост курсов иностранных валют - доллара и евро, а значит, что все импортные составляющие дорожают. Имеется также некий рост зарплат, и это также оказывает определенное влияние на цены. Но это все - законы экономики, на которые повлиять чиновники не могут.
- Рост цен продолжится?
- Думаю, будет медленное повышение, поскольку никаких экономических реформ не проводится и в будущем не предвидятся. А то, что делается сейчас, указывает, что цены продолжат расти.
К тому же, на ближайшие пять лет у нас уже заложено повышение цен сырья для нефтеперерабатывающих предприятий, а это означает, что и дальше придется повышать цены на топливо и все остальное.
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Экономист рассказал, почему глава администрации Лукашенко не повлияет на рост цен.
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