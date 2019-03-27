В Горках почтили память участвовавшего в восстании Калиновского студента

horki.info . Вечером 25 марта в 101-ую годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики местные жители возложили цветы на могилу Войтеха Доморацкого, студента горецкого института. Он участвовал в освободительном восстании Кастуся Калиновского и погиб в военной схватке с российскими войсками, пишет сайт





Могила героического студента находится в дендропарка БГСХА. На могиле стоит плита с соответствующей надписью.









Возложение цветов было согласовано с администрацией вуза. Центральные ворота дендропарка были открыта, а главная аллея чисто убрана.





Стоит отметить, что в советское время в академическом дендропарке на могиле Войтеха Доморацкого положили мраморную плиту как борцу с царизмом. Она треснула, и жители города настояли, чтобы власти заменили ее.