В чем в РФ обвиняют уроженца Минска Михаила Абызова





«Медуза» . Следственный комитет РФ называет бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова создателем преступного сообщества, которое похитило у сибирских энергетических компаний четыре миллиарда рублей. Преступления совершались в 2011-2014 годах, пишет





По данным адвокатов фигурантов дела, обвинение строится вокруг одной сделки: Абызов с партнерами продали государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акции четырех компаний — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС.





Реальная стоимость компаний составляла 186 миллионов рублей, но была завышена более чем в 20 раз. Вырученные от сделки четыре миллиарда рублей были выведены за рубеж на счета офшора «Блэксирис».









Следствие считает, что действия Абызова «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность» Новосибирской области и Алтайского края.





Обвиняемые своей вины не признают, называя сделку рыночной, а конфликт вокруг нее — «искусственно переведенным в уголовную плоскость».



