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В чем в РФ обвиняют уроженца Минска Михаила Абызова

27.03.2019 21:05 — Разное | Партизан  
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Против экс-министра открытого правительства РФ возбуждено дело о создании преступного сообщества.


Следственный комитет РФ называет бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова создателем преступного сообщества, которое похитило у сибирских энергетических компаний четыре миллиарда рублей. Преступления совершались в 2011-2014 годах, пишет «Медуза».

По данным адвокатов фигурантов дела, обвинение строится вокруг одной сделки: Абызов с партнерами продали государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акции четырех компаний — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС.

Реальная стоимость компаний составляла 186 миллионов рублей, но была завышена более чем в 20 раз. Вырученные от сделки четыре миллиарда рублей были выведены за рубеж на счета офшора «Блэксирис».


Следствие считает, что действия Абызова «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность» Новосибирской области и Алтайского края.

Обвиняемые своей вины не признают, называя сделку рыночной, а конфликт вокруг нее — «искусственно переведенным в уголовную плоскость».

Михаил Абызов родился в 1972 году в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Против экс-министра открытого правительства РФ возбуждено дело о создании преступного сообщества.
 
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