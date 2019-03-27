Позняк опровергает слова Алексиевич об отношении к больным детям: То, что она говорит, это Лукашенко №2









Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич перед заседанием своего интеллектуального клуба в Минске 26 марта, посвященном теме компромисса, среди прочего, высказалась о руководителе Консервативно-христианской партии БНФ Зеноне Позняке:





«Я сразу вспомнила свой диалог с Позняком, который где-то лет 15 назад говорил, что в эту страну нужно… ни одной таблетки, ничего, несмотря на то, что там дети больны. Таким образом диктатура скорее рухнет. Когда меня спросили, я сказала, что у меня другое мнение. Если вот эти лекарства, которые там немцы, шведы соберут, и если вы спасете одного, двух детей, то для меня это важнее».





Зенон Позняк прокомментировал для Радио Свобода эту цитату:





«Я с Алексиевич незнаком лично и никогда в жизни с ней не разговаривал. То, что она говорит, это Лукашенко №2 — сказать вещь, которую никто не может проверить. Но это ложь.





Во-вторых, [Белорусский Народный] Фронт и я лично были инициаторами создания нескольких организаций, в том числе «Дети Чернобыля», которые спасли тысячи людей, тысячи детей. Развозили лекарства, возили детей за границу. Организация «Дети Чернобыля» потом действовала самостоятельно, одна действовала во Фронте, действовала в Могилеве . Фронт проводил огромную работу по спасению чернобыльцев, не говоря уже о законодательной».









В беседе с корреспондентом Свободы Светлана Алексиевич объяснила свое высказывание на заседании интеллектуального клуба:





«Это был не диалог, а просто у него была такая позиция, о которой мне говорили западные журналисты. «Вот вы агитируете, чтобы мы помогали, а в то же время ваш Зенон Позняк, который сейчас за рубежом, считает, что таким образом мы помогаем диктатуре». А я сказала, что у меня другой взгляд. Что, поездив по чернобыльским деревням, где не было даже бинтов и аспирина, и я прошу вас, если возможно, помогайте, ведь мы помогаем детям.





А насчет того, что он незнаком со мной — мы даже когда-то выделялись по одному округу, разговаривали, пока он не уехал и не стал со мной несогласен».