Был уволен за приписки, разруливал «молочные войны». Чем запомнились Русый и Заяц на своих постах

TUT.BY вспомнил, что Русый и Заяц успели сделать на своих постах. вспомнил, что Русый и Заяц успели сделать на своих постах.





Сохранил кресло вице-премьера за успехи со льном





Снять Русого с поста вице-премьера президент грозился не раз. Но, когда в августе 2018 года Лукашенко отправил в отставку все правительство Андрея Кобякова, Михаил Русый единственный из вице-премьеров остался при должности. Тогда президент объяснил: пост Русый сохранил благодаря успехам Оршанского льнокомбината.





«Это спасает Русого от той катастрофы, которую потерпели его коллеги во главе с Кобяковым. Но, Михаил Иванович, не дай Бог вы с Зайцем (министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем. — Прим. TUT.BY) не решите эту проблему в 2019 году», — предупредил президент. Тогда же Александр Лукашенко пригрозил Русому, что если он не обеспечит контроль технологий возделывания льна, то «в наручниках пойдет в тюрьму».





Михаил Русый — один из долгожителей на посту вице-премьера. Он успел поработать в трех составах правительства: при Михаиле Мясниковиче, Андрее Кобякове и Сергее Румасе. До прихода в правительство Русый два года был министром сельского хозяйства и продовольствия, а в середине 90-х — возглавлял Минприроды и охраны окружающей среды.





В 2003 году Русый как министр сельского хозяйства угодил в скандал. Министра среди прочих уволили за приписки: в отчетах чиновников было написано, что работникам колхозов выплатили зарплату и рассчитались за сданные продукты. А на самом деле, уверял президент, было иначе. После этого Русого на несколько лет сослали в представительство белорусского посольства в Санкт-Петербурге. Через год Русый вернулся в Минск и возглавил постоянную комиссию по аграрным вопросам Палаты представителей, а позже — снова Минсельхозпрод.





На посту вице-премьера Русый делал и неоднозначные заявления. В 2014 году, когда в Беларуси был пик роста борщевика Сосновского, вице-премьер Русый предложил не справившихся с борщевиком местных чиновников в него сажать.





«Ситуация управляемая, а там, где борщевик Сосновского допустили местные органы власти, их надо засадить в этот борщевик Сосновского! Никакой проблемы большой нет. У нас сегодня есть ряд препаратов — „Ураган“, „Шторм“ — которые обеспечивают моментальное выведение. Это просто бездеятельность. Сами создадим проблему, а потом создаем программу. За два-три года его надо просто искоренить. Никакой проблемы», — заявлял Русый.









Наказывать чиновников на местах Русому приходилось не раз. В 2017 году в Гомельской области райисполкомы, ряд предприятий и учебных заведений получили письма с просьбой оказать содействие в уборке льна в нескольких районах региона. Уже спустя сутки в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы со всей области были направлены колонны автобусов с тысячами помощников.





Ежедневно участие в уборке принимали до трех тысяч человекна протяжении нескольких дней. В итоге за позднюю уборку льна «всем миром» Русый освободил от должности ряд руководителей Гомельского облисполкома.





На счету Русого есть и один крупный перспективный проект — в прошлом году под Руденском началось строительство высокотехнологичного производства полного цикла — ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».









Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Планируется, что БНБК будет производить более 70 тысяч тонн аминокислот, более 500 тысяч тонн комбикормов, более 90 тысяч тонн уникальных премиксов. Это должно сэкономить белорусском бюджету 200 млн долларов в год.





Сражался с АЧС, спорил с Россельхознадзором

Леонид Заяц на должность министра сельского хозяйства и продовольствия был назначен в 2012 году, когда Русый ушел в правительство.









Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





До этого он работал «на местах»: директором Слуцкого комбината хлебопродуктов, председателем Молодечненского райисполкома, генеральным директором ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».





На посту министра Заяц боролся с африканской чумой свиней, реформировал агропромышленный комплекс (АПК), разруливал «молочные войны» с Россельхознадзором, когда смело заявлял, что результаты лабораторных исследований белорусской продукции «может быть, и подтасовываются» российской стороной — и в целом наблюдается предвзятое отношение специалистов Россельхознадзора к белорусским предприятиям, спасал сельхозбанкротов. При нем экспорт сельхозпродукции обошел многие знаковые статьи, к примеру, оружие.