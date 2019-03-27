Предвыборные дискуссии в Украине о мире на Донбассе показывают эффективность минского процесса, считает Сайдик

ОБСЕ намерена приложить все усилия для достижения мира на востоке Украины, заявил спецпредставитель Организации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик

"Осталось четыре дня до выборов в Украине. Наблюдая за избирательной кампанией и общаясь с людьми, я убедился, что достижение мира на востоке Украины является одной из главных тем предвыборной дискуссии", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.

По его словам, это показывает, что работа ТКГ в Минске существенна.

"Многие люди в Украине ждут от нас результата, а именно мира. Я хочу сказать, что и ОБСЕ, и я лично будем прилагать все усилия, чтобы достичь этой цели", - подчеркнул спецпредставитель.