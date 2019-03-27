"Страсти по Матфею": в Белгосфилармонии объединят светское и церковное

В среду, 3 апреля, на сцене Белорусской государственной филармонии в большом концерте симфонической духовной музыки встретятся светские и церковные коллективы. Концерт пройдёт по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и начнется в 19.00. На выступлении будут исполняться симфонические антифоны – песнопения, которые исполняются ансамблевым пением, в котором попеременно звучат два хора.

"Страсти по Матфею" – одно из самых масштабных и изумительных произведений И. С. Баха, которое по своему жанру относится к духовной оратории. Это крупное музыкальное произведение для оркестра, хора и солистов, которое отличается от оперы отсутствием театрализованного действия, а от кантаты – разветвлённостью и объёмом.



Слушателей порадует Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, главным дирижёром которого является народный артист Беларуси Александр Анисимов, а также Заслуженный коллектив Беларуси Государственная академическая хоровая капелла им. Г. Ширмы. Его художественным руководителем и главным дирижёром является Ольга Янум – создательница любительского хора Salutaris, регент Праздничного хора Храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", преподаватель кафедры хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки.

Также выступит Митрополичий хор Минского Свято-Духова Кафедрального собора, регентом которого является Виталий Соболевский. В концерте примет участие митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев).

Солисты: Ирина Крикунова, Елена Сало, Станислав Трифонов.

Текст читает Олег Винярский.