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"Страсти по Матфею": в Белгосфилармонии объединят светское и церковное
В среду, 3 апреля, на сцене Белорусской государственной филармонии в большом концерте симфонической духовной музыки встретятся светские и церковные коллективы. Концерт пройдёт по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и начнется в 19.00. На выступлении будут исполняться симфонические антифоны – песнопения, которые исполняются ансамблевым пением, в котором попеременно звучат два хора.
"Страсти по Матфею" – одно из самых масштабных и изумительных произведений И. С. Баха, которое по своему жанру относится к духовной оратории. Это крупное музыкальное произведение для оркестра, хора и солистов, которое отличается от оперы отсутствием театрализованного действия, а от кантаты – разветвлённостью и объёмом.
Также выступит Митрополичий хор Минского Свято-Духова Кафедрального собора, регентом которого является Виталий Соболевский. В концерте примет участие митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев).
Солисты: Ирина Крикунова, Елена Сало, Станислав Трифонов.
Текст читает Олег Винярский.
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В среду, 3 апреля, на сцене Белорусской государственной филармонии в большом концерте симфонической духовной музыки встретятся светские и церковные коллективы....
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