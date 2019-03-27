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Британский солдат застрелил сослуживца в виртуальном бою. Его наказали за неисполнение приказа

28.03.2019 00:02 — Разное | Tut.by  
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Военнослужащий британской армии из Эдинбурга получил выговор после того, как застрелил сослуживца в виртуальном бою. Как сообщает The Mail on Sunday, военнослужащего обвинили в неисполнении приказа. В качестве наказания его отправили в выходные дни охранять Редфордские казармы в пригороде Эдинбурга.

Провинившийся военный служит в пехотном полку. Один из его сослуживцев рассказал журналистам, что солдаты в течение двух недель участвовали в виртуальных учениях, отрабатывая на компьютерах тактику боя на городских улицах. По сценарию участники учений передвигались на бронированных машинах по вражеской территории. В какой-то момент один из солдат открыл огонь по сослуживцу, а затем направил свою машину на другие автомобили. По словам собеседника издания, солдатам показалось это забавным. Командование, в свою очередь, обвинило их в недостаточном профессионализме.

The Mail on Sunday отмечает, что этот случай — вероятно, первый в истории британской армии, когда военнослужащего наказали за действия, совершенные в виртуальном мире, а не в реальной жизни.

Представитель министерства обороны Великобритании официально сообщил, что в военном ведомстве серьезно относятся к виртуальной подготовке бойцов, поэтому любой человек, мешающий тренировкам, будет подвергнут дисциплинарному наказанию. В министерстве добавили, что виртуальные программы обучения позволяют воспроизводить сложные сценарии, проводить эксперименты и проверять новую технику в различных условиях.

 
 
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Представитель министерства обороны Великобритании официально сообщил, что в военном ведомстве серьезно относятся к виртуальной подготовке бойцов, поэтому любой...
 
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