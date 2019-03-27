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28 марта. События и люди

28.03.2019 05:39 — Разное | Аргументы и факты  
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28 марта. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Александров день. Волчица щенится. Прилетают первые чайки. Если чайка прилетела - скоро лёд пройдёт.

РОДИЛИСЬ:

1483 РАФАЭЛЬ Санти Урбинский, великий итальянский художник и архитектор. Умер в 37 лет. Доподлинно известна причина его смерти - сердечная недостаточность во время сексуального контакта со своей ученицей.

1592 Ян Амос КОМЕНСКИЙ, чешский мыслитель, педагог, основоположник дидактики - науки о том, как надо учить детей.

1868 Максим ГОРЬКИЙ (Алексей Максимович ПЕШКОВ), российский писатель. Смерть Горького в 1936 году была окружена атмосферой таинственности, как и смерть его сына Максима Пешкова. Однако версии о насильственной смерти обоих до сих пор не нашли документального подтверждения.

1925 Иннокентий Михайлович СМОКТУНОВСКИЙ (СМОКТУНОВИЧ), российский актёр. Во время войны был в немецком плену, бежал. Всенародная слава пришла к нему после исполнения ролей Гамлета в драме «Гамлет» и вора-гуманиста Деточкина в комедии «Берегись автомобиля».

1963 Юрий Александрович ЧИЖ, белорусский бизнесмен.

1970 Дмитрий Владиславович БРЕКОТКИН, российский актёр (шоу «Уральские пельмени»). У него две дочери.

1971 Андрей Борисович РОЖКОВ, российский актёр (шоу «Уральские пельмени»). У него двое сыновей.

1982 Оксана Владимировна МЕНЬКОВА, белорусская метательница молота.

1986 Леди ГАГА (Стефани Джоанн Анжелина ДЖЕРМАНОТТА), американская певица итальянского происхождения. В 4 года самостоятельно научилась играть на фортепиано. В школе ей нередко приходилось терпеть насмешки сверстниц. В её честь названо перепончатокрылое насекомое наездник. Певица страдает фибромиалгией.

1989 Адриан ЗЕЛИНЬСКИЙ, польский штангист.

СОБЫТИЯ:

1776 Был основан Большой театр в Москве. В этот день князь Пётр УРУСОВ вместе с антрепренёром МЭДДОКОМ получили правительственную привилегию на содержание в Москве постоянной труппы с обязательством построить театр, в котором можно было бы ставить оперные, балетные и драматические спектакли.

1797 В США Натаниэль БРИГГС запатентовал стиральную машину. Она представляла собой деревянный ящик без барабана с подвижной рамой.

1891 Прошел первый чемпионат мира по тяжёлой атлетике.

1935 В Канаде запретили радиорекламу по воскресеньям.

1971 Была сдана в эксплуатацию первая очередь Волжского автомобильного завода, начался выпуск автомобиля «Жигули». За основу при выпуске малолитражного «ВАЗ-2101», как известно, был взят «ФИАТ-124». Мощность четырёхцилиндрового двигателя составляла 60 л. с., максимальная скорость - 140 км/ч. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при сравнительно невысокой цене мог бы насытить огромный советский рынок.

1998 Американец Дж. СТЭНЛИ завершил самое длинное в истории путешествие, лежа на трёхколесной коляске, проехав из Калифорнии во Флориду (5163 км).

2018 Умер Олег АНОФРИЕВ, российский актёр и певец.

 
 
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Ян Амос КОМЕНСКИЙ, Максим ГОРЬКИЙ, Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ, Леди ГАГА и другие.
 
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