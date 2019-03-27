Россельхознадзор выявил новую схему нелегальных поставок грузов через Беларусь





Россельхознадзор обнаружил мошенническую схему поставки животноводческой продукции через Беларусь при участии государственных органов страны вопреки запрету правительства России.

Как сообщили "Ежедневнику" в Россельхознадзоре, 21 марта 2019 года в рамках взаимодействия рабочих групп сотрудниками Смоленской таможни приостановлено движение четырех автотранспортных средств с замороженной свининой для колбасного производства.

Грузы сопровождались ветеринарными сертификатами Германии, выданными на экспорт свинины в Узбекистан, а также ветеринарными сертификатами Литвы на продукцию животного происхождения и корма из третьих стран, следующие транзитом в Российскую Федерацию и страны СНГ и перегружаемые в Литовской Республике. Получателем продукции значилось ЧП «Meat Trade», Узбекистан.

В ходе документарного контроля ветеринарными инспекторами установлено, что разрешение на транзит по территории Евразийского экономического союза выдано Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь. Согласно предоставленным CMR отправителем по поручению KIA TRADE UG Borker str/ 3 44534 Lunen Germany явилось ЗАО «СИФУД-СЕРВИС», Республика Беларусь.

Также установлено, что нарушено указание Россельхознадзора от 21.11.2014 №ФС-ЕН-7/22886, согласно которому запрещен транзит через пункты пропуска Республики Беларусь товаров, вошедших в перечень, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации №778от 07.08.2014, следующих в Республику Казахстан и третьи страны. Поэтому непонятно, как в принципе белорусская сторона выдала разрешение на транзит.

Кроме того, анализ представленных сопроводительных документов показал, что все четыре автотранспортных средства с мясом свинины общим весом 83,5 тонны, следовавшие из Германии в Узбекистан, на территории Литвы были перегружены в железнодорожные контейнеры с последующим оформлением литовским компетентным органом ветеринарных сертификатов на продукцию животного происхождения и корма из третьих стран, следующие транзитом в Российскую Федерацию и страны СНГ и перегружаемые в Литовской Республике, после чего направлены для дальнейшего следования в Узбекистан.

При документарном контроле литовских сертификатов выявлено, что часть продукции не имеет подтверждения ветеринарно-санитарной безопасности.

12 февраля 2019 года железнодорожные контейнеры прибыли на территорию Республики Беларусь, что подтверждается штампами белорусской государственной ветеринарной службы, проставленными на ветеринарных сертификатах.

При проверке электронных транзитных уведомлений, направленных хозяйствующим субъектом через соответствующий модуль в ИС «Меркурий» установлено, что уведомления аннулированы 07.03.2019 по причине «возврата контейнера на станцию отправления», что должно подтверждать возврат животноводческой продукции из Республики Беларусь в Литву.

Однако, как показывает анализ представленных документов, указанная продукция была выгружена на склад временного хранения ЗАО «СИФУД-СЕРВИС».

15 марта 2019 года, согласно представленным международным товарно-транспортным накладным СМR, указанная продукция весом более 78 тонн загружена в четыре автотранспортных средства и направлена транзитом через территорию Евразийского экономического союза в Узбекистан.

Документы, подтверждающие перегрузку грузов на территории Республики Беларусь при участии государственной ветеринарной службы страны, не представлены.

Таким образом, Россельхознадзор предполагает, что недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности Литвы и Беларуси, в частности, ЗАО «СИФУД- СЕРВИС», прорабатывается очередная мошенническая схема нелегальных поставок грузов в Российскую Федерацию с их временной передержкой в Республике Беларусь.