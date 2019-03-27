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С 2021 года в Европе полностью запрещают пластиковую посуду и соломинки для питья

28.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Европарламент в среду, 27 марта, одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика. Так, с 2021 года в Евросоюзе будет запрещено использование одноразовых изделий — в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, — которые могут производиться из других материалов. С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64708.php

С 2021 года в Европе полностью запрещают пластиковую посуду и соломинки для питья

Изображение: StockSnap/pixabay.com

Использование изделий из пластика, у которых пока нет экологичной альтернативы, например пластиковых стаканов и упаковок для продуктов питания, должно быть ограничено. Согласно законопроекту, страны ЕС должны самостоятельно принять меры в этой связи.

Кроме того, ряд одноразовых продуктов, содержащих некоторое количество пластика, в частности влажные салфетки, женские гигиенические прокладки, в обязательном порядке на упаковке будут сопровождаться указаниями о негативном воздействии на окружающую среду.

ЕС: более 30 кг пластиковых отходов на человека

Законопроект также предписывает увеличение квоты по разделению мусора. К 2025 году не менее 77 процентов пластиковых бутылок должны утилизовываться вместе с пластиковым мусором, к 2030 году этот показатель возрастет до 90 процентов. Кроме того, пластиковые бутылки с 2025 года должны как минимум на 25 процентов состоять из вторсырья, к 2030 году — на 30 процентов.

Согласно данным Еврокомиссии, в год в Европе в среднем на одного жителя приходится 31,1 кг пластиковых отходов, в Германии — 37,4 кг. В среднем в ЕС около трети пластикового мусора подлежит вторичной переработке, остальные отходы экспортируются. На долю пластика приходится 85 процентов всего мусора в мировом океане, из них половину составляют разовые пластиковые изделия.

А что в Беларуси?

В Беларуси президент подписал директиву № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны». Документ среди прочего предлагает поэтапный отказ от полиэтиленовой упаковки и ее замену на экологически безопасную, в том числе из стекла и бумаги.

— Нам надо уходить от полиэтилена, для начала хотя бы для розлива воды. У нас достаточно производства стеклопосуды. И не надо травить людей. Уверен, что у больших и малых начальников уже водичка в стекле. В мире пошла тенденция освобождаться от полиэтилена и больше ориентироваться на экологически чистую тару. Это задача для вас, — заметил президент на совещании с активом Минска в декабре 2018 года.

В директиве № 7 говорится, что Совету министров поручено привлекать инвестиции в сферу обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в создание депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки. Механизм экологического налога будет улучшаться, чтобы мотивировать использовать такие отходы и уменьшать объемы их захоронения.

Минскому горисполкому и облисполкомам поручено уменьшать объемы или предотвращать образование твердых коммунальных отходов и их максимальное использование за счет современных технологий.

 
Теги: Минск
 
 
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  Европарламент в среду, 27 марта, одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика. Так, с 2021 года в Евросоюзе будет запрещено использование...
 
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