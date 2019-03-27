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Лукашенко снял с должностей министра сельского хозяйства Зайца и вице-премьера Русого
28.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений, сообщает пресс-служба президента.
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Михаил Русый освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси.
Владимир Доманевский освобожден от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета.
Леонид Заяц освобожден от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
На помощника президента — инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского районного исполнительного комитета, говорится в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области
Напомним, 26 марта президент посетил фермы агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе. После осмотра хозяйства президент зашел в коровники и на мехдвор. Там Лукашенко
Затем он обратился к главе Администрации президента Наталье Кочановой.
«Наталья Ивановна, готовьте завтра указы по этим двоим (кивая в том числе и на главу Минсельхозпрода Леонида Зайца. — Прим. TUT.BY), и губернатора третьим, и по Лавренкову (помощнику президента по Могилевской области Геннадию Лавренкову. — Прим. TUT.BY) принимайте решение», — дал поручение президент.
Он также потребовал у Кочановой подготовить список тех чиновников, которые должны были отвечать за ситуацию в «Купаловском». «Всех под нож, всех до единого», — отметил Лукашенко.
Президент также поручил председателю КГК Леониду Анфимову возбудить уголовные дела.
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Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений, сообщает пресс-служба президента. Фото: пресс-служба...
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