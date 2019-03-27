|
27 марта в Бресте вручали «Золотые афиши» и получали «Золотые шишки»
28.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
27 марта - Международный день театра. Лучший день для вручения «Золотых афиш», получения «Золотых шишек», подарков от областного руководства, профсоюзной организации, Союза театральных деятелей.
Сегодня на сцену Брестского академического театра драмы вышли самые лучшие – монтеры сцены, декораторы, художники, костюмеры, постижеры, гримеры, хореографы, мастера музыкального и светового оформления спектаклей, дебютанты, ветераны, актеры, режиссеры и один Генеральный директор БАТД Вячеслав Гарбузов.
Зрители получили редкую возможность в одном сценическом действе увидеть сцены из спектаклей последних двух лет, познакомиться с постановками, которые, возможно, пропустили, посмеяться вместе с театральными клоунами, в доступной визуальной форме узнать о рождении гения, сокровенных желаниях молоденьких актрис, готовых выйти на подмостки хоть из ящика, хоть из-под сцены и житейских проблемах, высосанных из пальца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 марта - Международный день театра. Лучший день для вручения «Золотых афиш», получения «Золотых шишек», подарков от областного руководства, профсоюзной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)