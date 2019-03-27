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27 марта в Бресте вручали «Золотые афиши» и получали «Золотые шишки»

28.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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27 марта - Международный день театра. Лучший день для вручения «Золотых афиш», получения «Золотых шишек», подарков от областного руководства, профсоюзной организации, Союза театральных деятелей.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64706.php

27 марта в Бресте вручали «Золотые афиши» и получали «Золотые шишки»

Сегодня на сцену Брестского академического театра драмы вышли самые лучшие – монтеры сцены, декораторы, художники, костюмеры, постижеры, гримеры, хореографы, мастера музыкального и светового оформления спектаклей, дебютанты, ветераны, актеры, режиссеры и один Генеральный директор БАТД Вячеслав Гарбузов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64706.php

27 марта в Бресте вручали «Золотые афиши» и получали «Золотые шишки»

Зрители получили редкую возможность в одном сценическом действе увидеть сцены из спектаклей последних двух лет, познакомиться с постановками, которые, возможно, пропустили, посмеяться вместе с театральными клоунами, в доступной визуальной форме узнать о рождении гения, сокровенных желаниях молоденьких актрис, готовых выйти на подмостки хоть из ящика, хоть из-под сцены и житейских проблемах, высосанных из пальца.

 
Теги: знакомства
 
 
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  27 марта - Международный день театра. Лучший день для вручения «Золотых афиш», получения «Золотых шишек», подарков от областного руководства, профсоюзной...
 
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