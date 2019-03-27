23 марта 2019 года ГУО "Центр юных моряков с флотилией г.Бреста" провел городской конкурс-квест "Морские старты".



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Ребята из 18 школ города на территории Центра моряков смогли пройти все этапы увлекательной игры. А их было много. Это и расшифровка предложения с помощью азбуки Морзе, и метание морской легости на точность, и ответы на каверзные вопросы на морскую тематику, и прохождение веселой эстафеты, и преодоление себя на туристической полосе препятствий.



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Но и это еще не все. Чтобы пройти каждый этап, надо было расшифровать с помощью смартфона qr-код и выполнить задание, которое в нем было зашифровано. Главным же условием прохождения квеста было хорошее настроение.

Но игра есть игра, и в ней должны быть победители. В упорной борьбе 3 место заняла команда СШ №3, 2 место - СШ№ 31, 1 место - СШ №12.