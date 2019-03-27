Азаренко сыграет против Соболенко в полуфинале парного разряда на турнире в Майами

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграют друг против друга в полуфинале парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами.



Арина Соболенко и Виктория Азаренко теперь сыграют друг против друга. Фото: WomensTennisBlog.com

В четвертьфинале Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти в двух сетах уверенно взяли верх над дуэтом Дарья Юрак (Хорватия) / Йоана-Ралука Олару (Румыния) — 6:1, 6:3.

Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в четвертьфинале в двух сетах победили 5-й сеяный дуэт турнира Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай) — 6:2, 6:2.