Дипмиссия завершена: посол Кыргызстана Омуралиев покинул Беларусь

Посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев покидает Беларусь. В республике он проработал более трех лет. Сегодня состоялся торжественный прием в честь отъезда дипломата на новое место службы, передает телеканал «МИР 24».

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил: за время пребывания Омуралиева в стране двухсторонние отношения государств улучшились во многих сферах, начиная от культурных связей, заканчивая товарооборотом, который уже несколько лет стабильно держится на отметке в 130 миллионов долларов.

Макей также поблагодарил посла Кыргызстана за активную работу и пожелал ему успехов.

«Сегодня мы говорили о перспективах. Мы достигли очень многого за эти три с половиной года: в политической сфере, и в торгово-экономической, и в гуманитарной, и в иных. И в этом, я считаю, огромная заслуга лично посла Кыргызстана», – сказал Макей.