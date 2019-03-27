Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода

Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил вице-премьера по АПК Михаила Русого и главу Минсельхозпрода Владимира Доманевского, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений», – говорится в сообщении.

Накануне Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область, где посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», который входит в структуру агрохолдинга «Купаловское».

Там он возмутился состоянием коровников, сравнив их с концлагерем «Освенцим».

После этого президент поручил снять с должностей всех виновных в плохой работе агрохолдинга.