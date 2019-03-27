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Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода
28.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил вице-премьера по АПК Михаила Русого и главу Минсельхозпрода Владимира Доманевского, сообщает
Накануне Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область, где посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», который входит в структуру агрохолдинга «Купаловское».
Там он возмутился состоянием коровников, сравнив их с концлагерем «Освенцим».
После этого президент поручил снять с должностей всех виновных в плохой работе агрохолдинга.
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Ранее белорусский президент поручил снять с должностей всех виновных в плохой работе агрохолдинга «Купаловское».
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