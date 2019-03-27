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Зарплаты врачей могут вырасти до 150% средней по экономике
28.03.2019 07:14 — Разное | Аргументы и факты
Соответствующие данные приведены в журнале «Финансы. Учет. Аудит».
Один из приоритетов на текущий год - повышение зарплаты низкооплачиваемых категорий работников. В среднесрочной перспективе следует выйти на целевой показатель по средней заработной плате врача на уровне 150% к средней зарплате по экономике, педагогического работника - на уровне 100%, сообщает
Еще одна целевая задача - обеспечить соотношение зарплаты бюджетников к средней по экономике на уровне 80%, трудовых пенсий и зарплаты в экономике - на уровне не менее 40%.
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К 2025 году необходимо выйти на целевой показатель по средней заработной плате врача на уровне 150% к средней зарплате по экономике.
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