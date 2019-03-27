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В Минске покажут один из лучших фильмов всех времен и народов. И еще кое-что

28.03.2019 07:54 — Разное | Tut.by  
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С 2 по 7 апреля в Минске пройдет Неделя японского кино. В этом году она посвящена одному из самых значимых режиссеров страны Ясудзиро Одзу. Чем такое кино интересно современному зрителю и что именно покажут, AFISHA.TUT.BY рассказал программный директор Минского кинофестиваля «Лiстапад» и Недели японского кино Игорь Сукманов.

Почему Одзу

Игорь Сукманов: «Классика всегда идет рука об руку с современностью, а мы хотим, чтобы минчане познакомились с японским кино через достижения как прошлого, так и настоящего. И ведь современные кино — в Японии и за ее пределами — частично тоже вышло из этой классики. Вам может показаться, что у Ясудзиро Одзу и Уэса Андерсона нет ничего общего, но ведь это не так. Стилистически, с точки зрения языка кино эти фильмы очень близки, что мы недавно и показали на лекции по японскому кино в Минске».

Что отличает Одзу от других режиссеров

И.С.: «Фирменные приемы Одзу: камера, установленная ниже средней точки, — так называемый „взгляд человека, сидящего на татами“, статичные кадры, внутри которых развивается действие, синхронизация движений персонажей, которая подчеркивает как гармонию, так и — в случае рассинхронизации — дисгармонию в отношениях. И тематика, которая не перестает быть актуальной: герои Одзу — это семьи на грани их распада. И зритель в данном случае видит, что ни один радостный момент не может длиться вечно, а любое счастье сменяется горечью — это правда жизни.

Вместе с тем в этих фильмах нет катарсиса в его европейском понимании, зато есть невероятное постижение смысла жизни».

Что покажут

«Токийская повесть»


Когда: 2 апреля, 18.30.

Где: «Пионер».

И.С.: «Фильм-эталон, та самая визитная карточка режиссера и японского кино в целом. Если говорить о списках „Лучших фильмов всех времен и народов“, которые регулярно составляются по опросам режиссеров и кинокритиков, то именно „Токийская повесть“ неизменно входит в топ-3. Ее место может меняться с первого на второе, потом снова на первое, но из года в год она входит в топ-3.

В этом кино удивительно еще и то, что при всей своей невозмутимости оно заставляет зрителей переживать широчайшую гамму эмоций и плакать».

«Цветы праздника Хиган»


Когда: 3 апреля, 18.30.

Где: «Пионер».

И.С.: «История поколений, переосмысления молодого дерзкого поколения и мудрого, более старшего. У Одзу получается высказаться на тему, не заняв ничью сторону, но в силу возраста все же отдавая предпочтение старшему поколению. Это тонкое и филигранное кино о том, как счастье обретается сегодня, как оно влияет на отношения дочерей и отцов.

А вот „Поздняя осень“ (5 апреля, 18.30, в „Пионере“) уже о мире детей и матерей. „Доброе утро“ (4 апреля, 18.30 в „Пионере“) же — об отношениях совсем еще малышей с миром взрослых».

«Вкус сайры»


Когда: 6 апреля, 18.30.

Где: «Пионер».

И.С.: «Уже в названии Одзу оперирует ко вкусу жизни, о котором снимает. Это последняя картина японца, он умер спустя год, в день своего рождения. Так что можно рассматривать это кино если не как завещание, то как многоточие к своему творчеству. Фильм на каждый день, в котором автор оставляет нам свой духовный посыл — жить надо просто. Главные роли в нем исполнили Сима Ивасита и Синъитиро Миками, больше знакомые зрителю по шедеврам „новой волны“ студии „Сётику“. Последним фильмом программы станет черно-белая драма „Вкус риса с зеленым чаем“, удостоенная награды престижной японской кинопремии „Майнити“.

„Вкус риса с зеленым чаем“ (7 апреля, 18.30, в „Пионере“) — еще одна вариация Озду на тему сложных семейных взаимоотношений».

 
Теги: Минск
 
 
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Чем такое кино интересно современному зрителю и что именно покажут, AFISHA.TUT.BY рассказал программный директор Минского кинофестиваля «Лiстапад» и Недели японского...
 
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