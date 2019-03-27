Штаб сборной России объявил состав на матчи со сборной Беларуси в Минске

Штаб сборной России объявил состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на выставочные матчи со сборной Беларуси, сообщает официальный сайт ФХР.



Фото: fhr.ru

Вратари: Артем Загидуллин («Металлург» Мг), Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» М).

Защитники: Александр Елесин, Максим Осипов, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все — «Локомотив»), Николай Демидов («Сибирь»), Егор Рыков («ХК Сочи»), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Евгений Кулик («Спартак»), Иван Мищенко («Адмирал»).

Нападающие: Данил Юртайкин, Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все — «Локомотив»), Артем Федоров, Антон Злобин, Александр Хохлачев (все — «Спартак»), Артем Михеев («Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Игорь Руденков («Амур»), Артем Швец-Роговой, Алексей Макеев (оба — «Витязь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Богдан Якимов («Северсталь»).

Тренерский штаб отправится в Минск в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренер Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.

Выставочные матчи между национальной сборной Беларуси и олимпийской сборной России состоятся 5 и 6 апреля в Минске, на льду «Чижовка-Арены». Начало матчей — в 20.00 и 17.00.

Для белорусской команды эти поединки станут одним из этапов подготовки к чемпионату мира в дивизионе IA в столице Казахстана.

Готовиться к матчам с Россией команда Беларуси начнет 1 апреля — в этот день на базе «Чижовка-Арены» официально стартует заключительный кэмп в преддверии чемпионата мира. В середине месяца сборная также планирует провести двусторонку с минским «Динамо».

В связи с некомплектом состава сборной по состоянию на начало апреля ФХБ допускает возможность переноса старта серии плей-офф за бронзу в чемпионате Беларуси на более поздние сроки, отмечает пресс-служба федерации хоккея. Не исключено, что мылый финал состоится уже после матчей с Россией, поскольку штаб национальной дружины рассчитывает доукомплектовать состава участниками «малого финала».

Пока же тренерский штаб Андрея Сидоренко определил круг исполнителей, которые начнут работу в лагере национальной сборной в первый апрельский день. На данный момент в нем значатся 15 фамилий.

Вратарь — Никита Толопило (2000, Беларусь U20);

Защитники — Кирилл Готовец (1991), Олег Евенко (1991), Евгений Лисовец (1994), Кристиан Хенкель (1995) (все — Динамо Мн, КХЛ), Роман Дюков (1995, Лада, ВХЛ), Дмитрий Коробов (1989, без клуба), Владислав Колячонок (2001, Флинт, OHL);

Нападающие — Вячеслав Андрющенко (1989, Лада, ВХЛ), Артем Волков (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986) (все — Динамо Мн, КХЛ), Данила Карабань (1996, Звезда, ВХЛ), Владислав Михальчук (1999, Принц-Джордж, WHL), Никита Феоктистов (1990, Адмирал, КХЛ).

Также стал известен состав ассистентов, которые будут помогать Андрею Сидоренко в рамках апрельского кэмпа и в ходе чемпионата мира. Ими станут его помощники в минском «Динамо» Андрей Ковалев и Виталий Коваль, а также главный тренер юношеской (U17) сборной Беларуси Павел Перепехин.

В Казахстан белорусы отправятся 23 апреля, а 25-го сыграют там еще один спарринг — с хозяевами казахстанцами.

Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.