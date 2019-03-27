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Могилевчанин расплачивался в интернете по фото чужих банковских карт

28.03.2019 08:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Могилевчанин расплачивался в интернете по фото чужих банковских карт
Фото из открытых источников

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Могилева. Следствие установило, что мужчина работает на одном из предприятий Могилева. Он отыскивал в помещении гардероба банковские карточки своих коллег, оставленные в карманах одежды, после чего переписывал и фотографировал реквизиты.

Обвиняемый от имени законных владельцев карт, используя полученные данные, оплачивал товары и услуги в интернет-магазинах, а также переводил деньги на принадлежащий ему счет в букмекерской конторе, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Мужчина пытался похитить денег на 1,4 тысячи рублей, но некоторые транзакции банк отклонил. 

Могилевчанин расплачивался в интернете по фото чужих банковских карт
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Теги: Могилев
 
 
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Обвиняемый совершил 28 фактов хищений денег на общую сумму более 800 рублей.
 
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