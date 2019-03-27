Могилевчанин расплачивался в интернете по фото чужих банковских карт

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Могилева. Следствие установило, что мужчина работает на одном из предприятий Могилева. Он отыскивал в помещении гардероба банковские карточки своих коллег, оставленные в карманах одежды, после чего переписывал и фотографировал реквизиты.

Обвиняемый от имени законных владельцев карт, используя полученные данные, оплачивал товары и услуги в интернет-магазинах, а также переводил деньги на принадлежащий ему счет в букмекерской конторе, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.