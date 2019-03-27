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Какие вещи в моде этой весной, а про что лучше забыть. Чек-лист от стилиста
Которую неделю столбик термометра радует температурными рекордами. Зима окончательно сдала позиции, а это значит, что пришло время проститься с теплыми свитерами и неуклюжими пальто до следующих холодов. Вместе со
— Весна — лучшее время, чтобы привести внешний вид в порядок: ведущие Недели моды миновали, тенденции сезона сформированы, вдохновения для модных экспериментов хоть отбавляй. Однако я не рекомендую бросаться в омут весеннего шопинга с головой, не имея четкого плана покупок: потратите больше, а носить по-прежнему будет нечего.
Уделите всего один день на ревизию своего гардероба и составление шопинг-листа, чтобы весь сезон выглядеть интересно и актуально.
Убрать, нельзя оставить
Одна из самых неприятных проблем, которая встречается во время разбора гардероба, — неактуальные вещи. Казалось, еще вчера было невозможно называться настоящей модницей без бархатного пиджака, а уже сегодня он устарел. Я знаю, как обидно убирать с вешалок одежду в отличном состоянии, которую выгуляла всего пару раз. Поэтому, чтобы не расстраиваться, запомните правило: в «идеальном» гардеробе должно быть не более 15% трендовых вещей. Тренд — опасная штука. На пике он способен сделать образ ультрамодным, но уже через пару месяцев потянет весь образ в модную пропасть.
Давайте посмотрим, от чего будем освобождать вешалки в этом сезоне. Начнем с верхней одежды.
Рукав длинной 7/8 с широким отворотом, имитация заклепок, пришитых вручную, длина до середины бедра и вдобавок широкий пояс — признаки того, что пальто пора менять. Нашли пять совпадений со своим? Начинайте присматривать замену.
В этом сезоне на пике популярности окажутся пальто свободного кроя, длинные и прямые. В моде светлые тона (бежевый, розовый, белый) и драпирующиеся ткани (кашемир, тонкая шерсть с начесом).
Немодно
Модно
Немодно
Модно
В самом сердце тренда будут ироничные, принтованные пальто. Рисунок должен быть ярким и немного детским, как, например, поп-арт и отсылка к комиксам.
Немодно
Модно
Немодно
Модно
Если в вашем гардеробе нет джинсовки, то самое время внести её в шопинг-лист. Эта вещь отлично дополнит спортивные образы и разбавит классические. Так, например, ее можно накинуть поверх строгого офисного костюма или романтического легкого платья.
Как и в случае пальто, в моду входят принтованные джинсовые куртки и куртки с вышивкой или аппликацией. Хорошо, если джинсовка будет свободного кроя, будто снятая с чужого плеча. А вот с приталенной и короткой курткой лучше попрощаться — немодно.
Спешу огорчить обладательниц классических тренчей а-ля Burberry (да, не зря на распродаже в Милане эти пальто продавались по смешным ценам). Увы, эта модель была слишком популярна последнее десятилетие, настало время от нее отдохнуть.
Немодно
Модно
На смену пришла более спортивная модель с карманами и акцентированными плечами. Но не спешите прощаться с классическим тренчем надолго. Мода циклична, и, возможно, лет через пять эта вещь снова станет актуальной.
С верхней одеждой разобрались. Двигаемся дальше.
На смену тонкому кружеву пришло кроше. Сплетенное из более толстых хлопковых нитей, кроше отлично держит форму и легче стирается в домашних условиях. На вид оно грубое и не такое претенциозное, как обычное кружево, поэтому будет отлично смотреться в комплектах спорт-шик в сочетании с кедами и кроссовками.
Немодно
Модно
Немодно
Модно
Также прощаемся с юбками плиссе в пол, но помним, что плиссе до колена по-прежнему актуальны.
Громкое «нет!» говорим неопреновым юбкам, потертым джинсам с дырками на коленках и удлиненным жилеткам.
Убрать нельзя, оставить
Планируя покупки, важно знать, какие тренды останутся с нами надолго. Так, этой весной в моду вернется бельевой стиль. Дизайнеры начинают скучать по нулевым.
Чтобы бельевой стиль не выглядел слишком экстравагантно, дополните образ грубым свитером, ботинками, джинсовкой или массивными кроссовками.
Рукава-буфы то и дело появляются в показах, но только сейчас они по-настоящему вернулись в моду. Просмотрите гардероб ваших мам: возможно, ультрамодные вещи найдутся именно там.
Основные принты сезона «весна-лето — 2019»: цветы, горох, этника, змеиная шкурка. Одежде таких раскрасок говорим «да».
И коль уж речь зашла о принтах, то умение их миксовать придется как нельзя кстати. Мешайте клетку с полоской и цветок с горохом — получатся яркие и стильные комплекты.
Вернулся в моду и тотал деним. Особенно актуальным будет темная джинса: варёная или плотная.
Нововведением года стали бермуды. Дизайнеры предлагают нам в очередной раз пройтись по лезвию ножа, ведь бермуды требуют модельных ног.
Готовим гардероб к весне
Чтобы быстро и рационально подготовить гардероб к наступающему сезону, воспользуйтесь этим чек-листом:
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Вместе со специалистом по стратегическому имиджу и стилистом Екатериной Гордеевой редакция LADY.TUT.BY разбирается в свежих трендах и рассказывает, какую одежду стоит...
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