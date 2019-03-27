Какие вещи в моде этой весной, а про что лучше забыть. Чек-лист от стилиста

Которую неделю столбик термометра радует температурными рекордами. Зима окончательно сдала позиции, а это значит, что пришло время проститься с теплыми свитерами и неуклюжими пальто до следующих холодов. Вместе со специалистом по стратегическому имиджу и стилистом Екатериной Гордеевой редакция LADY.TUT.BY разбирается в свежих трендах и рассказывает, какую одежду стоит оставить на вешалках, а от чего необходимо избавиться.

Фото: архив Екатерины Гордеевой

— Весна — лучшее время, чтобы привести внешний вид в порядок: ведущие Недели моды миновали, тенденции сезона сформированы, вдохновения для модных экспериментов хоть отбавляй. Однако я не рекомендую бросаться в омут весеннего шопинга с головой, не имея четкого плана покупок: потратите больше, а носить по-прежнему будет нечего.

Уделите всего один день на ревизию своего гардероба и составление шопинг-листа, чтобы весь сезон выглядеть интересно и актуально.

Убрать, нельзя оставить

Одна из самых неприятных проблем, которая встречается во время разбора гардероба, — неактуальные вещи. Казалось, еще вчера было невозможно называться настоящей модницей без бархатного пиджака, а уже сегодня он устарел. Я знаю, как обидно убирать с вешалок одежду в отличном состоянии, которую выгуляла всего пару раз. Поэтому, чтобы не расстраиваться, запомните правило: в «идеальном» гардеробе должно быть не более 15% трендовых вещей. Тренд — опасная штука. На пике он способен сделать образ ультрамодным, но уже через пару месяцев потянет весь образ в модную пропасть.

Давайте посмотрим, от чего будем освобождать вешалки в этом сезоне. Начнем с верхней одежды.

Рукав длинной 7/8 с широким отворотом, имитация заклепок, пришитых вручную, длина до середины бедра и вдобавок широкий пояс — признаки того, что пальто пора менять. Нашли пять совпадений со своим? Начинайте присматривать замену.

В этом сезоне на пике популярности окажутся пальто свободного кроя, длинные и прямые. В моде светлые тона (бежевый, розовый, белый) и драпирующиеся ткани (кашемир, тонкая шерсть с начесом).

Немодно





Модно





Немодно





Модно





В самом сердце тренда будут ироничные, принтованные пальто. Рисунок должен быть ярким и немного детским, как, например, поп-арт и отсылка к комиксам.

Антитренд ближайших двух лет — пальто с «юбочками» и рюшами.

Немодно





Модно





Немодно

Модно





Если в вашем гардеробе нет джинсовки, то самое время внести её в шопинг-лист. Эта вещь отлично дополнит спортивные образы и разбавит классические. Так, например, ее можно накинуть поверх строгого офисного костюма или романтического легкого платья.

Как и в случае пальто, в моду входят принтованные джинсовые куртки и куртки с вышивкой или аппликацией. Хорошо, если джинсовка будет свободного кроя, будто снятая с чужого плеча. А вот с приталенной и короткой курткой лучше попрощаться — немодно.

Спешу огорчить обладательниц классических тренчей а-ля Burberry (да, не зря на распродаже в Милане эти пальто продавались по смешным ценам). Увы, эта модель была слишком популярна последнее десятилетие, настало время от нее отдохнуть.

Немодно

Модно

На смену пришла более спортивная модель с карманами и акцентированными плечами. Но не спешите прощаться с классическим тренчем надолго. Мода циклична, и, возможно, лет через пять эта вещь снова станет актуальной.

С верхней одеждой разобрались. Двигаемся дальше.

На смену тонкому кружеву пришло кроше. Сплетенное из более толстых хлопковых нитей, кроше отлично держит форму и легче стирается в домашних условиях. На вид оно грубое и не такое претенциозное, как обычное кружево, поэтому будет отлично смотреться в комплектах спорт-шик в сочетании с кедами и кроссовками.

Немодно





Модно





Немодно





Модно





Также прощаемся с юбками плиссе в пол, но помним, что плиссе до колена по-прежнему актуальны.

Громкое «нет!» говорим неопреновым юбкам, потертым джинсам с дырками на коленках и удлиненным жилеткам.

Убрать нельзя, оставить

Планируя покупки, важно знать, какие тренды останутся с нами надолго. Так, этой весной в моду вернется бельевой стиль. Дизайнеры начинают скучать по нулевым.









Чтобы бельевой стиль не выглядел слишком экстравагантно, дополните образ грубым свитером, ботинками, джинсовкой или массивными кроссовками.

Рукава-буфы то и дело появляются в показах, но только сейчас они по-настоящему вернулись в моду. Просмотрите гардероб ваших мам: возможно, ультрамодные вещи найдутся именно там.





Основные принты сезона «весна-лето — 2019»: цветы, горох, этника, змеиная шкурка. Одежде таких раскрасок говорим «да».









И коль уж речь зашла о принтах, то умение их миксовать придется как нельзя кстати. Мешайте клетку с полоской и цветок с горохом — получатся яркие и стильные комплекты.





Вернулся в моду и тотал деним. Особенно актуальным будет темная джинса: варёная или плотная.

Нововведением года стали бермуды. Дизайнеры предлагают нам в очередной раз пройтись по лезвию ножа, ведь бермуды требуют модельных ног.

«Просто» красивые ноги будут смотреться в бермудах не лучшим образом. Думаю, вы поймете о чем идет речь, оказавшись один на один с бермудами в примерочной.









Готовим гардероб к весне

Чтобы быстро и рационально подготовить гардероб к наступающему сезону, воспользуйтесь этим чек-листом:

Определитесь с целями и задачами гардероба. Определите стратегию его развития . Проанализируйте вещи и уберите то, что морально устарело. Вещи, которые можно освежить при помощи аксессуаров, не трогаем. Но будьте честны: оставляя вещь, вы должны быть уверены, что сможете придумать с ней комплект. Просмотрите модные обзоры и подумайте, какие тренды подойдут под ваш личный стиль. Составьте шопинг-лист с учетом пунктов первого и второго пунктов. Купите одинаковые тонкие вешалки, покрытые бархатом. Заменив вешалки, вы здорово сэкономите пространство в шкафу. Для каждой вещи — своя вешалка. Так вся одежда будет на виду, поэтому миксовать комплекты станет гораздо легче. Если, развесив вещи на персональные вешалки, вы увидите, что в шкафу не осталось места, — уберите ненужное. Часто шкафы захламлены одеждой, которую вы не носили годами (вечерние платья, дачная одежда, дубленки и шубы). Соберитесь с подружками и создайте карту своего стиля. Вырезая из журналов желаемые образы, вы наведете порядок в мыслях и облегчите таким образом походы по магазинам.