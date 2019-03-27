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Какие вещи в моде этой весной, а про что лучше забыть. Чек-лист от стилиста

28.03.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Которую неделю столбик термометра радует температурными рекордами. Зима окончательно сдала позиции, а это значит, что пришло время проститься с теплыми свитерами и неуклюжими пальто до следующих холодов. Вместе со специалистом по стратегическому имиджу и стилистом Екатериной Гордеевой редакция LADY.TUT.BY разбирается в свежих трендах и рассказывает, какую одежду стоит оставить на вешалках, а от чего необходимо избавиться.

Фото: архив Екатерины Гордеевой

— Весна — лучшее время, чтобы привести внешний вид в порядок: ведущие Недели моды миновали, тенденции сезона сформированы, вдохновения для модных экспериментов хоть отбавляй. Однако я не рекомендую бросаться в омут весеннего шопинга с головой, не имея четкого плана покупок: потратите больше, а носить по-прежнему будет нечего.

Уделите всего один день на ревизию своего гардероба и составление шопинг-листа, чтобы весь сезон выглядеть интересно и актуально.

 

Убрать, нельзя оставить

Одна из самых неприятных проблем, которая встречается во время разбора гардероба, — неактуальные вещи. Казалось, еще вчера было невозможно называться настоящей модницей без бархатного пиджака, а уже сегодня он устарел. Я знаю, как обидно убирать с вешалок одежду в отличном состоянии, которую выгуляла всего пару раз. Поэтому, чтобы не расстраиваться, запомните правило: в «идеальном» гардеробе должно быть не более 15% трендовых вещей. Тренд — опасная штука. На пике он способен сделать образ ультрамодным, но уже через пару месяцев потянет весь образ в модную пропасть.

Давайте посмотрим, от чего будем освобождать вешалки в этом сезоне. Начнем с верхней одежды.

Рукав длинной 7/8 с широким отворотом, имитация заклепок, пришитых вручную, длина до середины бедра и вдобавок широкий пояс — признаки того, что пальто пора менять. Нашли пять совпадений со своим? Начинайте присматривать замену.

В этом сезоне на пике популярности окажутся пальто свободного кроя, длинные и прямые. В моде светлые тона (бежевый, розовый, белый) и драпирующиеся ткани (кашемир, тонкая шерсть с начесом).

Немодно


Модно


Немодно


Модно


В самом сердце тренда будут ироничные, принтованные пальто. Рисунок должен быть ярким и немного детским, как, например, поп-арт и отсылка к комиксам.
Антитренд ближайших двух лет — пальто с «юбочками» и рюшами.

Немодно


Модно


Немодно

Модно


Если в вашем гардеробе нет джинсовки, то самое время внести её в шопинг-лист. Эта вещь отлично дополнит спортивные образы и разбавит классические. Так, например, ее можно накинуть поверх строгого офисного костюма или романтического легкого платья.

Как и в случае пальто, в моду входят принтованные джинсовые куртки и куртки с вышивкой или аппликацией. Хорошо, если джинсовка будет свободного кроя, будто снятая с чужого плеча. А вот с приталенной и короткой курткой лучше попрощаться — немодно.

Спешу огорчить обладательниц классических тренчей а-ля Burberry (да, не зря на распродаже в Милане эти пальто продавались по смешным ценам). Увы, эта модель была слишком популярна последнее десятилетие, настало время от нее отдохнуть.

Немодно

Модно

На смену пришла более спортивная модель с карманами и акцентированными плечами. Но не спешите прощаться с классическим тренчем надолго. Мода циклична, и, возможно, лет через пять эта вещь снова станет актуальной.

С верхней одеждой разобрались. Двигаемся дальше.

На смену тонкому кружеву пришло кроше. Сплетенное из более толстых хлопковых нитей, кроше отлично держит форму и легче стирается в домашних условиях. На вид оно грубое и не такое претенциозное, как обычное кружево, поэтому будет отлично смотреться в комплектах спорт-шик в сочетании с кедами и кроссовками.

Немодно


Модно


Немодно


Модно


Также прощаемся с юбками плиссе в пол, но помним, что плиссе до колена по-прежнему актуальны.

Громкое «нет!» говорим неопреновым юбкам, потертым джинсам с дырками на коленках и удлиненным жилеткам.

Убрать нельзя, оставить

Планируя покупки, важно знать, какие тренды останутся с нами надолго. Так, этой весной в моду вернется бельевой стиль. Дизайнеры начинают скучать по нулевым.



Чтобы бельевой стиль не выглядел слишком экстравагантно, дополните образ грубым свитером, ботинками, джинсовкой или массивными кроссовками.

Рукава-буфы то и дело появляются в показах, но только сейчас они по-настоящему вернулись в моду. Просмотрите гардероб ваших мам: возможно, ультрамодные вещи найдутся именно там.


Основные принты сезона «весна-лето — 2019»: цветы, горох, этника, змеиная шкурка. Одежде таких раскрасок говорим «да».



И коль уж речь зашла о принтах, то умение их миксовать придется как нельзя кстати. Мешайте клетку с полоской и цветок с горохом — получатся яркие и стильные комплекты.


Вернулся в моду и тотал деним. Особенно актуальным будет темная джинса: варёная или плотная.

Нововведением года стали бермуды. Дизайнеры предлагают нам в очередной раз пройтись по лезвию ножа, ведь бермуды требуют модельных ног. 
«Просто» красивые ноги будут смотреться в бермудах не лучшим образом. Думаю, вы поймете о чем идет речь, оказавшись один на один с бермудами в примерочной.



Готовим гардероб к весне

Чтобы быстро и рационально подготовить гардероб к наступающему сезону, воспользуйтесь этим чек-листом:

  1. Определитесь с целями и задачами гардероба. Определите стратегию его развития.
  2. Проанализируйте вещи и уберите то, что морально устарело. Вещи, которые можно освежить при помощи аксессуаров, не трогаем. Но будьте честны: оставляя вещь, вы должны быть уверены, что сможете придумать с ней комплект.
  3. Просмотрите модные обзоры и подумайте, какие тренды подойдут под ваш личный стиль.
  4. Составьте шопинг-лист с учетом пунктов первого и второго пунктов.
  5. Купите одинаковые тонкие вешалки, покрытые бархатом. Заменив вешалки, вы здорово сэкономите пространство в шкафу.
  6. Для каждой вещи — своя вешалка. Так вся одежда будет на виду, поэтому миксовать комплекты станет гораздо легче.
  7. Если, развесив вещи на персональные вешалки, вы увидите, что в шкафу не осталось места, — уберите ненужное. Часто шкафы захламлены одеждой, которую вы не носили годами (вечерние платья, дачная одежда, дубленки и шубы).
  8. Соберитесь с подружками и создайте карту своего стиля. Вырезая из журналов желаемые образы, вы наведете порядок в мыслях и облегчите таким образом походы по магазинам.
 
 
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Вместе со специалистом по стратегическому имиджу и стилистом Екатериной Гордеевой редакция LADY.TUT.BY разбирается в свежих трендах и рассказывает, какую одежду стоит...
 
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