«Ссорюсь с мужем из-за его матери». Почему так происходит, отвечает психолог

В проекте «Советы психологов» редакция LADY.TUT.BY публикует письма читателей и читательниц, которые столкнулись с ситуацией и им требуется помощь психологов.



Фото: pixabay.com / Изображение носит иллюстративный характер

— Я познакомилась со своим будущем мужем несколько лет назад, тогда он жил в другой стране. Сделал предложение, и я, бросив все, поехала к нему. Отношения с родителями мужа складывались прекрасно: они обещали помощь и поддержку. Он хорошо зарабатывал, поэтому я решилась переехать. Спустя два месяца моего переезда муж потерял работу, помощи от его родителей не было, но помогали мои мама и папа. Мы справились. Одним из обещаний, данных его родителями нам, была квартира, которую они строили. По прошествии времени родители передумали и решили отдать ее младшему сыну. Начались ссоры. Свекровь привыкла, что все в семье поступают так, как она хочет. Принять появление меня и моей точки зрения в своей семье она не смогла. Долгое время мы вообще не общались. Сейчас встречаемся только на праздники, она не интересуются нашей жизнью. Все внимание, забота уходит младшему сыну. При встречах всегда возникают какие-то мелкие ссоры и недопонимания. Я не могу простить отсутствие внимания и поддержки с их стороны в отношении их сына, моего мужа.

Возможно, это связано с тем, что я в семье одна и все внимание в моей семье уделялось мне. Просто не понимаю, почему такая несправедливость в отношениях. Каждый раз после встреч ссорюсь с мужем из-за матери. Я люблю своего мужа, но после общения с его семьей у меня в душе поднимается гнев. Понимаю, меня не должно волновать, потому что это дело их семейных отношений, но не могу ничего с собой поделать. Не знаю, смогу ли я жить с этим всю жизнь…

Как научиться не обращать внимание на несправедливость? И стоит ли учиться или наши отношения обречены? Мой муж разрывается между моими претензиями и претензиями его матери. Подскажите, как быть?

Комментарий психолога:



Фото: из архива

Янина Коновко, психолог

Центра успешных отношений

— Как же много ваших чувств и эмоций замешано в этой ситуации.

Вас как жены, вас как невестки, вас как дочери (сравнение свекров со своими родителями) и вас как ребенка. И именно последних больше всего.

Потому что именно дети в любых ситуациях рассчитывают на поддержку, помощь родителей, именно дети обижаются на несправедливое отношение родителей, именно дети злятся, если им не дали обещанную игрушку (квартиру).

Подобные реакции от детей вполне логичны, потому что они еще малы, только учатся взрослеть, понимать и перерабатывать свои эмоции, учатся отделяться от родителей.

Почему вы, взрослая девушка, испытываете подобные эмоции, да еще и не к своим родителям? Возможно, это перенос чувств от своих родителей: спросите себя, нет ли каких-то внутренних, давних обид на ваших родителей, все ли свои чувства вы можете проговорить своим родителям, насколько откровенные и доверительные отношения между вами?

Возможно, вы ревнуете своего мужа к матери и к его семье? Ведь ее место, место мамы, вы не займете никогда.

Возможно, в вас на эту ситуацию откликаются собственные нереализованные материнские эмоции?

Спросите себя: почему вы так остро реагируете на отношения в семье вашего мужа? Почему не даете возможности ему самому разобраться с этим? Не верите, что он сможет? Чувствуете, что должны опекать и оберегать его?

Если да, то какую роль вы играете по отношению к мужу? Может, это роль мамы? Вы запутались в своих ролях и функциях, пора в них разобраться и повзрослеть.

А это значит — опираться на саму себя, не ожидая помощи от родителей, любить и ценить себя как взрослую женщину и жену, принять мужа как взрослого мужчину, которому можно доверить самому управлять своей жизнью, не вступать ни в какие соревнования с родителями мужа, не пытаться их перевоспитать, переделать, научить жить и любить, отдать им право быть такими, какие они есть, принять их и выстроить ваши отношения так, чтобы они были максимально комфортны как для вас самой, так и для мужа, так и для свекрови.