«Наша кухня не понравится любителям типовых идей». Минчанка о ремонте с интересным декором

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Сегодня расскажем о том, какой получилась кухня за 15 тысяч рублей, которую захотели сделать максимально «непопсовой».

Своей историей делится Валерия из Минска.

— Наша кухня явно не понравится любителям привычных образов и типовых идей. Мы хотели уйти от канонов и стандартных решений. И так как застройщик постоянно переносил сроки окончания строительства дома, то времени было предостаточно, чтобы придумать это «что-то другое».



Первоначальный план кухни

Без сожаления сказали нет белому гарнитуру. Куда ни пойди, будь то мебельный салон, выставку, новостройка у знакомого — везде белый. И даже тут среди историй, присланных на конкурс, преобладает белый гарнитур. А где же индивидуальность?!





Также мы сразу отказались от высоких навесных шкафов и пеналов, объединения кухни с залом (запах борща не уберет никакая вытяжка) и от кричащих цветов. Однозначно сказали «да» минимализму.

Разработкой дизайн-проекта кухни, выбором и покупкой всех материалов и предметов я занималась с мамой. Хоть она и конструктор, но использовали для этого не программу, а листик в клеточку. Так для нас было удобнее сравнивать разные варианты.





Для обустройства гардеробной комнаты перенесли вход в кухню из прихожей в зал (все необходимые разрешения получены). Выполнение всех ремонтных работ доверили профессионалам.



План кухни после

Подробнее расскажу о материалах. Фасад: пластик Fenix (Италия). Сразу выбрали этот инновационный самовосстанавливающийся наноматериал. Мало того, что он имеет красивый насыщенный цвет и матовость, главное: на нем не остаются следы пальцев. Это же мечта всех хозяек!





Столешница: Egger (Австрия). Конечно, хотели искусственный камень, но понравившийся кварцевый агломерат на 6-метровую столешницу по стоимости тянул на еще одну кухню. Пришлось отказаться.

Керамогранит: «Керамин» (Беларусь). Требовалась коллекция со спокойной базой и интересным декором, включающая в себя и настенную, и напольную плитку, да еще и нужной расцветки и размера. Среди польской, итальянской и испанской нужного товара не нашли. Уже отчаявшись, обнаружили на сайте «Керамина» это великолепие.

Индукционная варочная панель и духовка — программируемые на автоматическое включение и выключение. Покупали в Минске, как и холодильник LG.





Полка, где стоит кофеварка, выдвигается для возможности сверху залить воду. Микроволновка спрятана в нижнем шкафу.





Потолок — натяжной, с «парящей линией» над рабочей зоной и тремя светильниками в тон фасадов над столом.

Занавески с коротким регулируемым средним полотнищем для удобства выхода на лоджию и лучшего обзора улицы (вид с 19-го этажа). Вышивка и окантовка на них — в тон фасадов кухни, а узор — как и на чехлах для стульев, схож с нашим орнаментом керамогранита. Заказывали на AliExpress.





Мойка — гранитная (Blanco, Германия) и смеситель в тон.

Живем с такой кухней уже полгода, довольны всем. Будем рады, если наши наработки кому-то пригодятся.

Смета:

Кухонный гарнитур 6 800 рублей Варочная панель и духовка Electrolux 2 060 рублей Холодильник LG 2 050 рублей Вытяжка Akpo 415 рублей Посудомоечная машина Electrolux 640 рублей Кофеварка Saeco 500 рублей СВЧ «Горизонт» 160 рублей Керамогранит 800 рублей Укладка керамогранита 580 рублей Потолок 370 рублей Три светильника 240 рублей Стулья и чехлы 305 рублей Мойка и смеситель Blanco 550 рублей Занавески 60 рублей Итого ≈15 530 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Как правило, минимализм отличается простотой, практичностью и функциональностью. Он великолепно подходит для маленьких кухонь, ведь в небольшом помещении нет места для массивной мебели и излишних аксессуаров.

К тому же, при правильной расстановке мебели освобождается пространство и визуально расширяется площадь. А оживить этот строгий и медитативный стиль можно даже при помощи нескольких горшочков с растениями, не говоря уже о красивых декорах или стильных аксессуарах, которые помогут придать проекту желаемую индивидуальность.

И я ведь тоже не против того, чтобы иногда пренебречь этими правилами, но только в том случае, если ими отлично владеешь. Ну, а кто в душе не бунтарь? Но при этом всегда надо быть готовым к неудачам, переделкам, а, может, даже и полному провалу. Нужно держаться и не сдаваться! Ведь прекрасно изготовленный кухонный гарнитур с инновационным нано-покрытием никогда не пропадет.

А если кто-то посоветует заменить шторы и текстиль на более простые и натуральные, добавить светильников и света, то не нужно обижаться — тот человек дело говорит. Он ведь тоже экспериментатор и бунтарь. А еще мне очень понравился стол, смелость и чувство юмора.

Партнер проекта:





Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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