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«Наша кухня не понравится любителям типовых идей». Минчанка о ремонте с интересным декором
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Своей историей делится Валерия из Минска.
— Наша кухня явно не понравится любителям привычных образов и типовых идей. Мы хотели уйти от канонов и стандартных решений. И так как застройщик постоянно переносил сроки окончания строительства дома, то времени было предостаточно, чтобы придумать это «что-то другое».
Без сожаления сказали нет белому гарнитуру. Куда ни пойди, будь то мебельный салон, выставку, новостройка у знакомого — везде белый. И даже тут среди историй, присланных на конкурс, преобладает белый гарнитур. А где же индивидуальность?!
Также мы сразу отказались от высоких навесных шкафов и пеналов, объединения кухни с залом (запах борща не уберет никакая вытяжка) и от кричащих цветов. Однозначно сказали «да» минимализму.
Разработкой дизайн-проекта кухни, выбором и покупкой всех материалов и предметов я занималась с мамой. Хоть она и конструктор, но использовали для этого не программу, а листик в клеточку. Так для нас было удобнее сравнивать разные варианты.
Для обустройства гардеробной комнаты перенесли вход в кухню из прихожей в зал (все необходимые разрешения получены). Выполнение всех ремонтных работ доверили профессионалам.
Подробнее расскажу о материалах. Фасад: пластик Fenix (Италия). Сразу выбрали этот инновационный самовосстанавливающийся наноматериал. Мало того, что он имеет красивый насыщенный цвет и матовость, главное: на нем не остаются следы пальцев. Это же мечта всех хозяек!
Столешница: Egger (Австрия). Конечно, хотели искусственный камень, но понравившийся кварцевый агломерат на 6-метровую столешницу по стоимости тянул на еще одну кухню. Пришлось отказаться.
Керамогранит: «Керамин» (Беларусь). Требовалась коллекция со спокойной базой и интересным декором, включающая в себя и настенную, и напольную плитку, да еще и нужной расцветки и размера. Среди польской, итальянской и испанской нужного товара не нашли. Уже отчаявшись, обнаружили на сайте «Керамина» это великолепие.
Индукционная варочная панель и духовка — программируемые на автоматическое включение и выключение. Покупали в Минске, как и холодильник LG.
Полка, где стоит кофеварка, выдвигается для возможности сверху залить воду. Микроволновка спрятана в нижнем шкафу.
Потолок — натяжной, с «парящей линией» над рабочей зоной и тремя светильниками в тон фасадов над столом.
Занавески с коротким регулируемым средним полотнищем для удобства выхода на лоджию и лучшего обзора улицы (вид с 19-го этажа). Вышивка и окантовка на них — в тон фасадов кухни, а узор — как и на чехлах для стульев, схож с нашим орнаментом керамогранита. Заказывали на AliExpress.
Мойка — гранитная (Blanco, Германия) и смеситель в тон.
Живем с такой кухней уже полгода, довольны всем. Будем рады, если наши наработки кому-то пригодятся.
Смета:
— Как правило, минимализм отличается простотой, практичностью и функциональностью. Он великолепно подходит для маленьких кухонь, ведь в небольшом помещении нет места для массивной мебели и излишних аксессуаров.
К тому же, при правильной расстановке мебели освобождается пространство и визуально расширяется площадь. А оживить этот строгий и медитативный стиль можно даже при помощи нескольких горшочков с растениями, не говоря уже о красивых декорах или стильных аксессуарах, которые помогут придать проекту желаемую индивидуальность.
И я ведь тоже не против того, чтобы иногда пренебречь этими правилами, но только в том случае, если ими отлично владеешь. Ну, а кто в душе не бунтарь? Но при этом всегда надо быть готовым к неудачам, переделкам, а, может, даже и полному провалу. Нужно держаться и не сдаваться! Ведь прекрасно изготовленный кухонный гарнитур с инновационным нано-покрытием никогда не пропадет.
А если кто-то посоветует заменить шторы и текстиль на более простые и натуральные, добавить светильников и света, то не нужно обижаться — тот человек дело говорит. Он ведь тоже экспериментатор и бунтарь. А еще мне очень понравился стол, смелость и чувство юмора.
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Рассказываем о ремонте кухни в сером цвете, проект которой чертили прямо в тетрадке. *Партнерский материал
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