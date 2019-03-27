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Организацию переписи населения обсудили в Минске

28.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Организацию переписи населения обсудили в МинскеТретье заседание временной республиканской комиссии по содействию переписи населения прошло в Национальном статистическом комитете Беларуси под председательством первого заместителя премьер-министра Александра Турчина.

Участники мероприятия рассмотрели итоги деятельности регистраторов, обсудили подбор временных работников, предоставление помещений для организации стационарных участков, а также проведение интернет-переписи. Также утвержден план мероприятий по информационно-разъяснительной работе с населением.

Комиссия создана для координации действий республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов при организации переписи населения.

В Беларуси в конце прошлого года завершился первый этап подготовки к переписи населения. С 5 по 30 ноября регистраторы проводили сплошной обход всех строений, как действующих, так и находящихся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилых строений, занятых организациями.

По информации БелТА.

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