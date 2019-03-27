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В Бильдюгах прошло заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Шарковщинского района

28.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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В Бильдюгах прошло заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Шарковщинского района26 марта в здании Бильдюгского сельисполкома состоялось выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Шарковщинского района под руководством её председателя,  председателя Шарковщинского районного Совета депутатов Владимира Серафимовича Шпеца.

Следует  отметить, что на постоянно действующую комиссию возлагается координация работы по реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. №3 «О содействии занятости населения». Ключевая  цель — решение проблем занятости каждого нуждающегося в этом человека с учётом специфики рынка труда района. В состав комиссии входят представители межведомственных структур, депутаты, начальники подразделений исполкома и все заинтересованные службы. Сюда приглашают и нанимателей – руководителей и представителей отделов кадров организаций района. Так что вероятность того, что человеку помогут найти работу, разобраться в той или иной жизненной ситуации, очень велика.

На очередное заседание комиссии были приглашены 13 человек, которые постоянно проживают на территории Бильдюгского сельского Совета и нигде официально не работают. Причины, почему оказались без работы, различны: одни были вынуждены оставить трудовое место из-за резкого ухудшения здоровья или ухаживали за престарелыми родственниками, другие не нашли себя в ранее выбранной профессии, а третьих уволили за нарушение трудовой дисциплины.

Участники встречи были ознакомлены с актуальными вакансиями и возможными вариантами трудоустройства, а также с нормами Декрета № 3. В частности, было акцентировано внимание на порядке отнесения граждан к категории не занятых в экономике. Были даны консультации о возможности осуществления в Республике Беларусь физическими лицами деятельности без регистрации в качестве субъекта предпринимательства.

Рассмотрены и обращения граждан, которые не являются инвалидами, однако имеют заболевания, по специфике которых не могут найти подходящую работу по месту своего проживания. Тем жителям, которые злоупотребляют спиртными напитками, рекомендовано в ближайшее время пройти лечение в УЗ «Шарковщинская ЦРБ» и трудоустроиться.

О ходе реализации Декрета Президента Республики Беларусь «О предупреждении социального иждивенчества» на территории Бильдюгского сельского Совета членам постоянно действующей комиссии рассказала председатель этого сельисполкома Елена Геннадьевна Чернявская.

Как было отмечено на заседании, работа по выявлению неработающих граждан с целью содействия в их трудоустройстве будет продолжена и в

дальнейшем. С участием специалистов управления по труду, занятости и социальной защиты райисполкома и ОАО «Жвиранка» в сельском исполнительном комитете проводились ярмарки вакансий. Информация об их проведении размещалась заранее в населённых пунктах, а длительно не работающие граждане вызывались повесткой. Данная форма работы будет применяться на практике и в дальнейшем. Это уже даёт свои положительные результаты – количество неработающих граждан постепенно сокращается.

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.

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