Появилась возможность оплатить задолженность (основной долг, расходы по исполнению исполнительного документа, принудительный сбор) посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП).

Появившаяся в ЕРИП единая ветка органов принудительного исполнения позволяет должникам оплатить всю имеющуюся у них задолженность по всем исполнительным документам.

Оплата возможна различными способами (инфокиоск, банкомат, интернет-банкинг, касса). Это значительно упрощает коммуникацию должника с судебным исполнителем, поскольку не требует предоставления документов, подтверждающих внесение оплаты. Сам факт оплаты подтверждается наличием в ЕРИП соответствующей информации. Судебный исполнитель будет проинформирован об оплате в электронном виде.

Как отметили в Министерстве юстиции, должник может оплатить как всю сумму задолженности сразу, так и ее часть. В любом случае денежные средства будут распределены исходя из предусмотренной законодательством очередности.