ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь предложила сравнить системы аккредитации органов по сертификации в странах ЕАЭС

28.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь предложила партнерам по ЕАЭС провести сравнительную оценку национальных систем аккредитации органов по сертификации продукции и испытательных лабораторий. Об этом заявил председатель Государственного комитета по стандартизации республики Валентин Татарицкий, передает РИА «Новости».

«Мы предлагаем провести сравнительную оценку систем аккредитации наших стран. Для этого на совете руководителей национальных органов по аккредитации определили: должен быть разработан порядок проведения взаимных сравнительных оценок. Беларусь проект такого порядка разработала, он находится сейчас в Евразийской экономической комиссии и у наших партнеров», – указал чиновник в интервью изданию «Республика».

В том случае, если этот порядок будет принят, то появится возможность проведения сравнительного анализа национальных систем, добавил он.

«Это окажет положительное влияние на объективность, беспристрастность и компетентность органов по аккредитации, повысит доверие сторон к результатам деятельности аккредитованных субъектов и сократит количество претензий к результатам оценки», – уверен Татарицкий.

По его словам, проблема недобросовестных органов по сертификации и испытательных лабораторий, необоснованно выдающих документы, в странах ЕАЭС существует. В результате на рынок Союза попадает продукция, не соответствующая требованиям.

Татарицкий также отметил, что в ЕАЭС принято уже 47 единых техрегламентов, 41 из них вступил в силу. В разработке еще 13 новых документов и 29 изменений в действующие техрегламенты.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил председатель Государственного комитета по стандартизации республики Валентин Татарицкий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задолженность по исполнительным документам можно оплатить через ЕРИП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика