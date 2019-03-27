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Беларусь предложила сравнить системы аккредитации органов по сертификации в странах ЕАЭС
28.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь предложила партнерам по ЕАЭС провести сравнительную оценку национальных систем аккредитации органов по сертификации продукции и испытательных лабораторий. Об этом заявил председатель Государственного комитета по стандартизации республики Валентин Татарицкий, передает
В том случае, если этот порядок будет принят, то появится возможность проведения сравнительного анализа национальных систем, добавил он.
«Это окажет положительное влияние на объективность, беспристрастность и компетентность органов по аккредитации, повысит доверие сторон к результатам деятельности аккредитованных субъектов и сократит количество претензий к результатам оценки», – уверен Татарицкий.
По его словам, проблема недобросовестных органов по сертификации и испытательных лабораторий, необоснованно выдающих документы, в странах ЕАЭС существует. В результате на рынок Союза попадает продукция, не соответствующая требованиям.
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Об этом заявил председатель Государственного комитета по стандартизации республики Валентин Татарицкий.
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