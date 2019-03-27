Беларусь предложила сравнить системы аккредитации органов по сертификации в странах ЕАЭС

Беларусь предложила партнерам по ЕАЭС провести сравнительную оценку национальных систем аккредитации органов по сертификации продукции и испытательных лабораторий. Об этом заявил председатель Государственного комитета по стандартизации республики Валентин Татарицкий, передает РИА «Новости» .



«Мы предлагаем провести сравнительную оценку систем аккредитации наших стран. Для этого на совете руководителей национальных органов по аккредитации определили: должен быть разработан порядок проведения взаимных сравнительных оценок. Беларусь проект такого порядка разработала, он находится сейчас в Евразийской экономической комиссии и у наших партнеров», – указал чиновник в интервью изданию «Республика».

В том случае, если этот порядок будет принят, то появится возможность проведения сравнительного анализа национальных систем, добавил он.

«Это окажет положительное влияние на объективность, беспристрастность и компетентность органов по аккредитации, повысит доверие сторон к результатам деятельности аккредитованных субъектов и сократит количество претензий к результатам оценки», – уверен Татарицкий.