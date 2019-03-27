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«Беларусь помнит»: в Минске представили энциклопедический проект

28.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Неизвестные факты о Великой Отечественной войне. В Минске представили энциклопедический проект «Беларусь помнит». Презентацию приурочили к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Проект состоит из трех книг. На страницах – исторические подробности о таких знаковых местах, как Хатынь, Тростенец, Новогрудское гетто, передает телеканал «МИР 24».

Книга «Тростенец. Трагедия народов Европы» посвящена крупнейшей на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории СССР нацистской фабрике смерти. Следующее издание серии – о еврейском гетто в городе Новогрудок и о легендарном побеге узников через тайно прорытый тоннель.

Книгу «Хатынь. Трагедия белорусских деревень» написал директор мемориального комплекса Артур Зельский. Автор собрал сведения о деревне с 16-го века.

«Мы постарались показать Хатынь немножко с такого нового пункта. Обычно все знают: вот Хатынь, вот мемориал и все. Историю деревни, когда там люди появились, какие-то исторические документы мы нашли. Кому она принадлежала, как она развивалась. Постарались углубиться в историю», – рассказал главный редактор издательства Лариса Языкович.     

Энциклопедии напечатаны на трех языках: белорусском, русском и английском. В планах издателей – выпустить тираж на немецком.



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Теги: Минск
 
 
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Презентацию приурочили к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Проект состоит из трех книг.
 
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