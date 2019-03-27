«Беларусь помнит»: в Минске представили энциклопедический проект

Неизвестные факты о Великой Отечественной войне. В Минске представили энциклопедический проект «Беларусь помнит». Презентацию приурочили к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Проект состоит из трех книг. На страницах – исторические подробности о таких знаковых местах, как Хатынь, Тростенец, Новогрудское гетто, передает телеканал «МИР 24».



Книга «Тростенец. Трагедия народов Европы» посвящена крупнейшей на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории СССР нацистской фабрике смерти. Следующее издание серии – о еврейском гетто в городе Новогрудок и о легендарном побеге узников через тайно прорытый тоннель.

Книгу «Хатынь. Трагедия белорусских деревень» написал директор мемориального комплекса Артур Зельский. Автор собрал сведения о деревне с 16-го века.