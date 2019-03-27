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«Беларусь помнит»: в Минске представили энциклопедический проект
28.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Неизвестные факты о Великой Отечественной войне. В Минске представили энциклопедический проект «Беларусь помнит». Презентацию приурочили к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Проект состоит из трех книг. На страницах – исторические подробности о таких знаковых местах, как Хатынь, Тростенец, Новогрудское гетто, передает телеканал «МИР 24».
Книгу «Хатынь. Трагедия белорусских деревень» написал директор мемориального комплекса Артур Зельский. Автор собрал сведения о деревне с 16-го века.
«Мы постарались показать
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Презентацию приурочили к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Проект состоит из трех книг.
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