В Бресте появилась отдельная полоса для общественного транспорта

На участке бульвара Космонавтов от улицы Мицкевича до Орджоникидзе появилась отдельная полоса для общественного транспорта, сообщает БрестСИТИ.





На тротуаре установили знак 5.9.1. — Полоса для маршрутных транспортных средств. Заканчивается «автобусный участок» в районе остановки перед «Газоаппаратом».

Напомним, до 7 апреля движение по одной стороне участка перекрыто.



