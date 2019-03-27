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В Бресте появилась отдельная полоса для общественного транспорта
На участке бульвара Космонавтов от улицы Мицкевича до Орджоникидзе появилась отдельная полоса для общественного транспорта,
На тротуаре установили знак 5.9.1. — Полоса для маршрутных транспортных средств. Заканчивается «автобусный участок» в районе остановки перед «Газоаппаратом».
Напомним, до 7 апреля движение по одной стороне участка перекрыто.
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Дорожная новинка появилась на участке бульвара Космонавтов.
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