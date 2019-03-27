ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стартовала регистрация участников на Минский полумарафон

28.03.2019 08:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Стартовала регистрация участников на Минский полумарафон
Фото из открытых источников

«Минский полумарафон каждый год демонстрирует, насколько возрастает популярность занятий здорового образа жизни в Беларуси. В нашем старте с каждым годом принимает участие все больше любителей бега. За эти годы без поддержки наших партнеров, средств массовой информации, активной рекламы в соцсетях добиться такого результата, получить серебряный лейбл было бы невозможно. В Минском полумарафоне - 2019 планируется участие 40 тыс. любителей здорового образа жизни», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя БФЛА Вадима ДЕВЯТОВСКОГО.

Старты на 5 км, 10 км и 21,1 км состоятся 15 сентября 2019 года. Подать свою заявку можно на сайте полумарафона. Онлайн-регистрация открыта до 13 сентября 2019 года или до момента достижения максимального числа участников.

В прошлом году в забеге приняли участие более 35 тыс. бегунов. 

Стартовала регистрация участников на Минский полумарафон
«Благотворительный забег» Минского полумарафона уже собрал 16 тыс. рублей
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы забега ожидают в 2019 году 40 тысяч участников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ул. Жуковского частично закроют почти на полтора месяца. Как пойдет общественный транспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика