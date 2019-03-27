|
Стартовала регистрация участников на Минский полумарафон
28.03.2019 08:45 — Разное | Аргументы и факты
«Минский полумарафон каждый год демонстрирует, насколько возрастает популярность занятий здорового образа жизни в Беларуси. В нашем старте с каждым годом принимает участие все больше любителей бега. За эти годы без поддержки наших партнеров, средств массовой информации, активной рекламы в соцсетях добиться такого результата, получить серебряный лейбл было бы невозможно. В Минском полумарафоне - 2019 планируется участие 40 тыс. любителей здорового образа жизни», - сообщает
Старты на 5 км, 10 км и 21,1 км состоятся 15 сентября 2019 года. Подать свою заявку можно на сайте полумарафона. Онлайн-регистрация открыта до 13 сентября 2019 года или до момента достижения максимального числа участников.
В прошлом году в забеге приняли участие более 35 тыс. бегунов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы забега ожидают в 2019 году 40 тысяч участников.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)