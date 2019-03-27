Стартовала регистрация участников на Минский полумарафон

«Минский полумарафон каждый год демонстрирует, насколько возрастает популярность занятий здорового образа жизни в Беларуси. В нашем старте с каждым годом принимает участие все больше любителей бега. За эти годы без поддержки наших партнеров, средств массовой информации, активной рекламы в соцсетях добиться такого результата, получить серебряный лейбл было бы невозможно. В Минском полумарафоне - 2019 планируется участие 40 тыс. любителей здорового образа жизни», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя БФЛА Вадима ДЕВЯТОВСКОГО.

Старты на 5 км, 10 км и 21,1 км состоятся 15 сентября 2019 года. Подать свою заявку можно на сайте полумарафона. Онлайн-регистрация открыта до 13 сентября 2019 года или до момента достижения максимального числа участников.

В прошлом году в забеге приняли участие более 35 тыс. бегунов.

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