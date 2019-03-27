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В агрогородке Новый Быхов прошла «Ярмарка безопасности»

28.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В агрогородке Новый Быхов Быховского района прошла «Ярмарка безопасности».

В агрогородке Новый Быхов прошла «Ярмарка безопасности»


В агрогородке Новый Быхов прошла «Ярмарка безопасности»


В агрогородке Новый Быхов прошла «Ярмарка безопасности»

Началась ярмарка с выступления коллектива художественной самодеятельности, после чего сельчанам была предоставлена возможность принять участие в работе обучающих площадок. В процессе проведения акции спасатели рассказали о действиях в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях на примере пяти основных шагах к спасению. Осветили цели и задачи республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!».

Огромный интерес у сельчан вызвала тематическая площадка, где каждому участнику ярмарки было предложено установить автономный пожарный извещатель и продемонстрировать свои навыки в работе с порошковым огнетушителем.

Ярмарка безопасности прошла весело и с пользой. Все участники мероприятия пополнили багаж знаний в области предупреждения пожаров и действий в случае их возникновения. В завершении присутствующим были розданы обучающие тематические брошюры и буклеты МЧС Республики Беларусь.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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В агрогородке Новый Быхов Быховского района прошла «Ярмарка безопасности». Началась ярмарка с выступления коллектива художественной самодеятельности, после...
 
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