|
Тест: удастся ли вам похудеть к лету?
Несмотря на то, что все врачи вокруг твердят, что процесс похудения – долгосрочный и идти к заветной цели лучше поступательно, многие решают скинуть пару-тройку кг рывком. Например, перед каким-то важным мероприятием или в ожидании лета, когда следы наеденных лишних калорий скрывать под многослойной одеждой уже не удастся.
Хорошая новость: перед самым горячим белорусским сезоном еще есть пара месяцев. И если вы начнете работать над собой прямо сейчас, то легко влезете в любимые джинсы.
Давайте с помощью нашего совместного с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
*Партнерский материал
|
Свежие газеты
Архив (Разное)