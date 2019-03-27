Тест: удастся ли вам похудеть к лету?

Несмотря на то, что все врачи вокруг твердят, что процесс похудения – долгосрочный и идти к заветной цели лучше поступательно, многие решают скинуть пару-тройку кг рывком. Например, перед каким-то важным мероприятием или в ожидании лета, когда следы наеденных лишних калорий скрывать под многослойной одеждой уже не удастся.

Хорошая новость: перед самым горячим белорусским сезоном еще есть пара месяцев. И если вы начнете работать над собой прямо сейчас, то легко влезете в любимые джинсы.

Давайте с помощью нашего совместного с TEOS теста проверим, все ли вы делаете правильно на пути к идеальному телу и здоровью.

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« Открытая тренировка TEOS » от «Савушкин продукт» будет проходить в Минске, Гомеле, Гродно, Бресте, Пинске, Лунинце и Орше – бесплатно, по предварительной записи. Принять участие может каждый, кто хочет заниматься фитнесом и правильно питаться.