Витамин С в ампулах и белорусские патчи. 15 косметических новинок марта

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY.TUT.BY всегда готова рассказать про интересные запуски марта, которые можно добавить в свою косметичку.



Фото: из архива Анастасии Величко

— В нашем обзоре лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси — в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

Еще недавно идеальные средства для бровей приходилось искать днем с огнем. А сегодня всё есть у белорусских производителей — и карандаши, и туши, и гели… И даже помадки. Да, вы не ослышались: BelorDesign выпустил помадку (или, как они сами утверждают, подводку) для бровей.

Продукт доступен в четырех оттенках, все как на подбор — не слишком темные, не слишком теплые. В комплекте есть кисть.





У популярного бренда PIXI Beauty появились гидрогелевые патчи для глаз в двух вариациях: DetoxifEYE для уменьшения отеков и FortifEYE — с эффектом моментального лифтинга.

Первые достаточно универсальны, а вот со вторыми рекомендуем быть аккуратнее — в составе есть ретинол. Который, как известно, не летний компонент и может раздражать кожу.









Если заказывать патчи онлайн — не ваша тема, попробуйте те, что можно купить в ближайшем магазине. Например, вот эту новинку от "Белиты" из линейки MEZOcomplex.

Сейчас доступны три вида патчей. «Жемчужная кожа» гарантирует лифтинг-эффект и обещает стать альтернативой микрониддлингу (подтяжке нитями). «Мезогиалурон» призван минимизировать мимические морщины. А «Интенсивное восстановление» должно справляться с припухлостями и темными кругами.













Очень удачная новинка вышла у Catrice — водостойкий праймер с SPF30. Компания убила двух зайцев сразу: учла и проблему стойкости макияжа в жару, и необходимость защищаться от солнца.

Из дополнительных новинок у HD Active performance primer — эффект минимизирования пор. В общем, отличный вариант для лета.





Rimmel также может похвастаться новым праймером. Да не одним, а целой линейкой с манящим названием Insta CC, из которого следует, что праймеры призваны корректировать цвет — и все ради идеального селфи.

В линейке представлены три цветовых решения: Peach скрывает пигментацию, Green маскирует покраснения, а Lavender нивелирует желтизну.





За тональные кремы в этом месяце у нас отвечает Dior: компания обновила к весне линейку Forever и выпустила два тона с разным финишем.

Классический Dior Forever — это матовое покрытие от среднего к плотному и с SPF35. А Forever Skin Glow — соответственно, сияющее покрытие с тем же уровнем плотности и защиты от солнца. Оба тона пока доступны онлайн, но в ближайшее время появятся и в стационарных магазинах.









Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то к сердцу молодого покупателя — через демократичную цену и натуральные ингредиенты, видимо, решила марка Clarins. Компания запустила бюджетную в сравнении с классическими средствами бренда) линейку My Clarins для молодой кожи.

Представители марки утверждают, что продукты My Clarins предназначены для девушек и парней до 25 лет. Можно ли их использовать тем, кто в эту возрастную категорию уже не вписывается? Вполне, однако чудес ждать не стоит.

Из всей линейки выделю лишь ночную маску: хороший базовый уход для всех типов кожи.





Тем, кто постарше, рекомендуем присмотреться к новинкам от испанской аптечной марки Laboratorios BABE: в этом месяце в Беларусь приехали три ампульных концентрата.

Ампулы с витамином С улучшают цвет лица, ведут борьбу со старением и пигментацией. Proteoglycan F+F увлажняет и обеспечивает лифтинг-эффект. А Bicalm + - концентрат для чувствительной и требовательной кожи.

Концентраты представлены в двух упаковках: по 10 ампул — для использования курсом, и по 2 ампулы — на пробу.





Пока в сети спорят о том, хороши ли тени от M.A.C в условиях нынешнего разнообразия текстур, M.A.C продолжает их выпускать. В этом месяце, например, у бренда вышла коллекция Art Library — три палетки по 12 оттенков.

В линейке есть базовая Nude Model, трендовая Flame-Boyant и максимально яркая Its designer. Честно говоря, трио наводит на мысль «где-то это уже было». Так что вряд ли эти продукты вас удивят.











