Три сытных блюда, за которые не придется много платить

Сытно поесть и мало потратить — два условия, которые не так просто выполнить одновременно. Именно поэтому у каждого любителя готовить должны быть в запасе рецепты «на черный день». Вместе с ГИППО мы предлагаем вам три варианта сытных и вкусных блюд, которые не ударят больно по вашему кошельку.

Фаршированные лодочки из цукини





Ингредиенты:

цукини — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

фарш (любой) — 100 г;

твердый сыр — 100 г;

соль, перец — по вкусу.





Приготовление: 1. Отрезаем от цукини хвостики, разрезаем его вдоль на две одинаковые части.

2. Вынимаем ложкой сердцевину.

3. Нарезаем «внутренности» цукини мелкими кубиками.

4. Измельчаем сладкий перец.

5. Нарезаем лук мелкими кубиками.

6. Сыр натираем на терке.

7. Немного обжариваем на сковороде лук, добавляем к нему фарш.

8. Добавляем сладкий перец и кубики цукини, тушим все до мягкости.

9. Солим и перчим по вкусу.

10. Смешиваем получившийся фарш с сыром до тянущихся нитей.

11. Наполняем готовой начинкой лодочки из цукини.

13. Отправляем лодочки в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут. Для того, чтобы проверить готовность лодочек, попробуйте проколоть их вилкой — основа должна быть мягкой.

14. Готовые лодочки можно украсить зеленью и посыпать специями на свой вкус.





Картофельный гратен





Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

перец сладкий — 2 шт.;

помидоры — 1 кг;

сыр твердый — 120 г;

сливки (20% и выше) — 200 мл;

соль, перец — по вкусу;

зелень — по вкусу.





Приготовление: 1. Нарезаем картофель тонкими ломтиками с помощью ножа или специальной терки.

2. Нарезаем помидоры тонкими кружочками.

3. Сладкий перец нарезаем небольшими ломтиками.

4. Сыр натираем на терке.

5. Выкладываем картофель на дно стеклянной или керамической формы, наслаивая ломтики один на другой.

6. Сверху выкладываем слой помидоров.

7. Следом — слой сладкого перца.

8. Поливаем овощи сливками, солим, посыпаем тертым сыром.

9. Выкладываем ингредиенты в той же последовательности, пока они не закончатся. Каждые три слоя поливаем сливками, посыпаем солью и тертым сыром.

10. Последний слой также поливаем сливками и посыпаем сыром.

11. Гратен запекаем в духовке при 180 градусах до готовности — примерно 1 час 40 минут.





Открытый пирог с брокколи и тунцом





Ингредиенты:

брокколи — 150 г;

слоеное тесто — 4 листа;

лук зеленый — 70 г;

тунец консервированный — 180 г;

молоко — 1,5 стакана;

сыр твердый — 100 г;

яйца — 3 шт.;

базилик сушеный — 2 ч.л.;

соль, перец — по вкусу.





Приготовление: 1. Выкладываем в форму слоеное тесто, равномерно распределяем его, делаем бортики. Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 5 минут.

2. Яйца смешиваем с молоком.

3. Мелко нарезаем зеленый лук.

4. Смешиваем лук с яйцами и молоком.

5. Добавляем соль и перец по вкусу.

6. Сыр натираем на терке и добавляем в яично-луковую смесь.

7. Добавляем тунец.

8. Выливаем получившуюся смесь на корж и отправляем в духовку на 30 минут. Температуру нужно предварительно уменьшить до 120 градусов.

9. Выкладываем в слегка запекшуюся смесь брокколи. Если вы взяли овощ сырым — его нужно предварительно отварить. Если замороженным — достаточно дождаться, пока он растает, и слить лишнюю воду. Отправляем пирог в духовку еще на 15-20 минут.

10. Посыпаем пирог тертым сыром и запекаем еще минут пять.

11. Перед подачей пирогу нужно постоять при комнатной температуре пять минут.





Партнер проекта:



