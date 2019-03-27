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YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Сервис пояснил, что они программы нарушают условия его использования. На это обратил внимание Telegram-канал «Жизнь Ютуб», передает
Новый выпуск возобновленного авторского проекта «Намедни» Парфенов
Очередная серия программы «вДудь» вышла 20 марта на
«Жизнь Ютуб» предполагает, что удаление связано с ужесточением правил видеохостинга. Сервис, к примеру, требует предупреждать о содержании рекламы в роликах — включать этот параметр в настройках.
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Сервис пояснил, что они программы нарушают условия его использования.
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