Минэнерго не комментирует расчеты Бабича о стоимости энергии с БелАЭС

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“Я никак не могу прокомментировать эту информацию [о 4 центах за киловатт. — Еврорадио]. Возможно, в ближайшее время будут озвучены какие-то новые цифры, но пока что ничего сказать не могу”, — сказала Еврорадио пресс-секретарь Минэнерго Жанна Зенькевич.





пишет Еврорадио. Официальный представитель министерства напомнила, что сейчас себестоимость электроэнергии в Беларуси составляет 7 центов за киловатт,Еврорадио.





О расчетной себестоимости электроэнергии от БелАЭС стало известно от Ярослава Романчука, который встретился с Михаилом Бабичем 25 марта. По словам экономиста, российский посол назвал ему цифру в 4 цента. На основании каких расчётов получилась эта цифра, Бабич не уточнил.





Белорусская АЭС строится за счет российского кредита. Озвученную цифру Бабич мог взять из технико-экономического обоснования, которое прикладывалось к кредитному договору. Однако в ТЭО не учитывается множество дополнительных расходов, которые потребуются Беларуси для использования электроэнергии, выработанной на БелАЭС.





Экономист Леонид Фридкин перечисляет такие расходы: создание дополнительных обслуживающих объектов, новых энергоисточников для обеспечения резервных мощностей, строительство ЛЭП для соединения АЭС с энергосистемой страны, топливо для работы АЭС, складирование и хранение отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов (строительство склада и могильника), модернизация энергетики с дров и газа на атомную энергию. Не менее 1 млрд долларов потребуется на отключение АЭС.











