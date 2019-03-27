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Европарламент запретил с 2012 года одноразовую пластиковую посуду

28.03.2019 09:08 — Разное | Партизан  
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Европарламент одобрил поправки в законодательство ЕС, запрещающие производство и продажу на его территории одноразовых изделий из пластика с 2021 года.

Под запрет попадут пластиковые столовые приборы, ушные палочки, трубочки для коктейлей, пишет Наша нива.

Новый закон также содержат требования к странам ЕС ограничить использование тех пластиковых изделий, у которых пока нет альтернативы. Соответствующие меры государства должны разработать самостоятельно.


 
 
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Европарламент одобрил поправки в законодательство ЕС, запрещающие производство и продажу на его территории одноразовых изделий из пластика с 2021 года.
 
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