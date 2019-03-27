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За свободу бывшего министра предложили миллиард

28.03.2019 08:57 — Разное | Партизан  
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Но суд отправил Абызова в СИЗО, а фигурирующий в деле кипрский офшор начал менять юрисдикцию Басманный суд отправил на два месяца под арест бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова и его подельников — несмотря на поручительство многих известных лиц и предложенный защитой залог в 1 млрд руб.


Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Как арестовывали Абызова

В среду, 27 марта, судья Басманного суда Москвы Наталья Дударь отправила под двухмесячный арест в СИЗО бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Также под стражей до 25 мая останутся Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков — фигуранты дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, пишет РБК.

В суде адвокаты экс-чиновника попросили поместить его под домашний арест либо отпустить под залог в 1 млрд руб. Председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко, который присутствовал в зале, выразил готовность внести этот залог. Адвокат Руслан Кожура, один из четырех защитников Абызова, до решения суда говорил, что такое серьезное ограничение, как арест, должно происходить по чрезвычайным обстоятельствам, которых в данном случае защита не видит. Сам подсудимый обратился с просьбой избрать ему меру пресечения, позволяющую общаться с семьей и заботиться о престарелой матери и трех несовершеннолетних детях.

Поручителем экс-министра в Басманном суде выступил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который назвал Абызова «эффективным управленцем». За бывшего чиновника также поручились глава «Роснано» Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента Александр Волошин, учредитель благотворительного фонда «Вера» Анна (Нюта) Федермессер, попечитель фонда «Дети-Бабочки» актриса Ксения Раппопорт, учредитель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и Роман Троценко.


 
 
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Но суд отправил Абызова в СИЗО, а фигурирующий в деле кипрский офшор начал менять юрисдикцию Басманный суд отправил на два месяца под арест бывшего министра...
 
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