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Выборы в Украине: стало известно с кем Зеленский выходит во второй тур
Во второй тур президентских выборов в Украине выйдут шоумен Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.
На третьем месте с некоторым отрывом от двух основных фаворитов остается Юлия Тимошенко,
Об этом информируют украинские СМИ со ссылкой на итоги проведенного нового опроса Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс».
За Зеленского, как показывает статистика, готовы отдать голоса 24,6% избирателей, определившихся в своем выборе и готовых идти на выборы.
За главу украинского государства будут голосовать 14,8% избирателей, Тимошенко поддержат 8,7%.
При этом среди граждан, которое еще не готовы четко определить свои приоритеты среди основных кандидатов на пост президента страны, 15,4% готовы голосовать за Зеленского, Порошенко поддержали бы 9%, а Тимошенко – 4,8%.
Наиболее вероятным победителем президентской гонки респонденты видят Зеленского.
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Во второй тур президентских выборов в Украине выйдут шоумен Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.
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