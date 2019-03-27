Выборы в Украине: стало известно с кем Зеленский выходит во второй тур

пишет belnovosti.by На третьем месте с некоторым отрывом от двух основных фаворитов остается Юлия Тимошенко,

Об этом информируют украинские СМИ со ссылкой на итоги проведенного нового опроса Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс».





За Зеленского, как показывает статистика, готовы отдать голоса 24,6% избирателей, определившихся в своем выборе и готовых идти на выборы.





За главу украинского государства будут голосовать 14,8% избирателей, Тимошенко поддержат 8,7%.





При этом среди граждан, которое еще не готовы четко определить свои приоритеты среди основных кандидатов на пост президента страны, 15,4% готовы голосовать за Зеленского, Порошенко поддержали бы 9%, а Тимошенко – 4,8%.





Наиболее вероятным победителем президентской гонки респонденты видят Зеленского.







