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Выборы в Украине: стало известно с кем Зеленский выходит во второй тур

28.03.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Во второй тур президентских выборов в Украине выйдут шоумен Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.

На третьем месте с некоторым отрывом от двух основных фаворитов остается Юлия Тимошенко, пишет belnovosti.by
Об этом информируют украинские СМИ со ссылкой на итоги проведенного нового опроса Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс».

За Зеленского, как показывает статистика, готовы отдать голоса 24,6% избирателей, определившихся в своем выборе и готовых идти на выборы.

За главу украинского государства будут голосовать 14,8% избирателей, Тимошенко поддержат 8,7%.

При этом среди граждан, которое еще не готовы четко определить свои приоритеты среди основных кандидатов на пост президента страны, 15,4% готовы голосовать за Зеленского, Порошенко поддержали бы 9%, а Тимошенко – 4,8%.

Наиболее вероятным победителем президентской гонки респонденты видят Зеленского.



 
 
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Во второй тур президентских выборов в Украине выйдут шоумен Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.
 
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