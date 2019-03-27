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Василий Уткин: расизма в России нет. А идиотов выше нормы

28.03.2019 08:46 — Разное | Партизан  
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Журналист Василий Уткин отреагировал на наказание Павла Погребняка, оштрафованного на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицированного до конца сезона за "расистские" высказывания в адрес нападающего "Краснодара" и сборной России Ари.

Погребняка наказали за расистские высказывания. По-моему, это возмутительно, я не согласен. Его высказывания не расистские, а идиотские. 

Я приветствовал бы наказание за идиотизм. В наших краях это создало бы куда более полезный прецедент. 

Расизма в России нет. А идиотов выше нормы. Правильная формулировка наказания Погребняка не научила бы их задумываться — идиоты же — но хотя бы помалкивать. 

Упущена историческая возможность, написал Уткин в Telegram.


 
 
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Журналист Василий Уткин отреагировал на наказание Павла Погребняка, оштрафованного на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицированного до конца сезона за...
 
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