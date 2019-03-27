Василий Уткин: расизма в России нет. А идиотов выше нормы

Погребняка наказали за расистские высказывания. По-моему, это возмутительно, я не согласен. Его высказывания не расистские, а идиотские.





Я приветствовал бы наказание за идиотизм. В наших краях это создало бы куда более полезный прецедент.





Расизма в России нет. А идиотов выше нормы. Правильная формулировка наказания Погребняка не научила бы их задумываться — идиоты же — но хотя бы помалкивать.





Telegram. Упущена историческая возможность, написал Уткин в



