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Ул. Жуковского частично закроют почти на полтора месяца. Как пойдет общественный транспорт

28.03.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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С 6 апреля ориентировочно по 19 мая закрывается часть ул. Жуковского от ул. Могилевской до ул. Воронянского, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГП «Столичный транспорт и связь».

Это связано со строительством 3-й линии метрополитена.

В указанный период пассажирский транспорт будет ходить по измененным трассам. В частности,

— автобусы маршрутов № 24, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от ул. Мясникова до о. п. «Воронянского» будут курсировать по ул. Московской, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке;

— автобусы маршрута № 65 на участке от ул. Толстого до ул. Аэродромной поедут по ул. Могилевской, Володько в обоих направлениях со всеми промежуточными остановочными пунктами на изменяемом участке (включая «Воронянского» в направлении КП «Городской Вал» на ул. Володько на остановочной площадке за перекрестком с ул. Воронянского);

— автобусы маршрутов № 4Д, 1024-ТК от о. п. «Воронянского» будут следовать по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршрутам со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке.


 
Теги: Минск
 
 
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С 6 апреля ориентировочно по 19 мая закрывается часть ул. Жуковского от ул. Могилевской до ул. Воронянского, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГП...
 
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