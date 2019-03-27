Ул. Жуковского частично закроют почти на полтора месяца. Как пойдет общественный транспорт

Это связано со строительством 3-й линии метрополитена.





В указанный период пассажирский транспорт будет ходить по измененным трассам. В частности,





— автобусы маршрутов № 24, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от ул. Мясникова до о. п. «Воронянского» будут курсировать по ул. Московской, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке;





— автобусы маршрута № 65 на участке от ул. Толстого до ул. Аэродромной поедут по ул. Могилевской, Володько в обоих направлениях со всеми промежуточными остановочными пунктами на изменяемом участке (включая «Воронянского» в направлении КП «Городской Вал» на ул. Володько на остановочной площадке за перекрестком с ул. Воронянского);





— автобусы маршрутов № 4Д, 1024-ТК от о. п. «Воронянского» будут следовать по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршрутам со всеми промежуточными остановками на изменяемом участке.



