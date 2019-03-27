На какую господдержку могут рассчитывать многодетные, и как будут озеленять Минск









minsknews.by В соответствии с поручением Александра Лукашенко работа по рассмотрению обращений находится на особом контроле в Администрации Президента, пишет





Все поступившие вопросы систематизированы и направлены в компетентные инстанции. Ни одно обращение не останется без рассмотрения и ответа. Активность проявили многие минчане. Причем в своих обращениях не только рассказывали о частных ситуациях, но и затрагивали актуальные для всего города темы. В Мингорисполкоме внимательно изучили вопросы столичных жителей. Публикуем ответы на них.

Заветные квадраты

Немало обращений касались улучшения жилищных условий горожан, в том числе многодетных. Так, один из жителей Заводского района интересовался: в какие сроки планируется решить в Минске квартирный вопрос больших семей и на какую государственную поддержку можно рассчитывать? На учете нуждающихся они с женой и детьми состоят с апреля 2016 года.





В Мингорисполкоме ответили, что многодетных очередников столицы предполагается направить на строительство жилья в течение 2019–2020 годов. Варианты решения квартирного вопроса таким семьям будут предложены при подходе очереди. Причем первоочередное право здесь у родителей с четырьмя и более детьми и воспитывающих детей-инвалидов.









Финансирование строительства жилья для многодетных семей осуществляется в рамках Указов Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13 и от 04.08.2017 № 240. Согласно Указу № 13 льготный кредит выдается на 40 лет под 1 % годовых. Максимальный размер кредита — 100 %. Условия предоставления государственной поддержки по Указу № 240 приравнены к условиям предоставления льготного банковского кредита по Указу № 13.

Ближе к дому

Те семьи с детьми, которые уже справили новоселье, волнует другое: как в новостройках решается вопрос обеспечения шаговой доступности учреждений дошкольного образования. В Мингорисполкоме пояснили, что в Инвестиционную программу Минска на 2019 год включены проектирование и строительство 15 детских садов. С учетом существующей потребности и перспективы возведения жилья в столице комитет по образованию внес предложения по строительству еще 20 садиков.





Спрашивали горожане и о том, появится ли больше рабочих мест в спальных районах. Генеральным планом столицы предусмотрены увеличение занятости в сфере услуг с 70 до 72 % и снижение занятости в сфере производства с 30 до 28 %. Запланирована и оптимизация сложившегося дисбаланса числа рабочих мест и численности жителей определенного района города. Так, на территории западной части Минска этот вопрос будет решаться за счет модернизации промышленных предприятий, нового строительства производственных объектов, а также реконструкции и возведения объектов общественно-делового назначения. Наряду с этим продолжатся развитие самозанятости населения и создание рабочих мест в помещениях, расположенных на первых этажах жилых домов. В западной части города запланировано увеличение численности рабочих мест с 34,7 тыс. до 74 тыс. Таким образом, ожидаемый прирост количества работающих на этих территориях составит около 39,3 тыс. человек. За период 2018 — начало 2019 года во Фрунзенском районе реализованы 4 инвестиционных участка для строительства торговых объектов, по одному — для размещения производства и под станцию технического обслуживания автомобилей. Планируется реализовать инвестиционный участок для размещения производственного объекта вдоль ул. Притыцкого.

Хозяйский подход

Многих жителей интересовало: как станет развиваться Минск в ближайшие годы, будет ли уплотняться городская застройка?





В настоящее время приоритет градостроительной политики Минска — это развитие и наведение порядка на застроенных территориях путем их реконструкции. В границах города свободные территории для нового строительства ограничены, но существуют территории, в том числе в центре столицы, на которых расположены склады, базы, неэффективные производства, ухудшающие облик Минска и занимающие градостроительно ценные территории. В связи с этим городской исполком проведет тщательную ревизию неэффективно используемых площадей и объектов и внесет предложения по их дальнейшему освоению. Решения о сносе усадебной жилой застройки будут приниматься только через созданный в 2019 году совет по координации инвестиционной деятельности. С учетом задач по оптимизации численности населения и ограниченных территориальных ресурсов города в Минске будут активно сокращаться объемы жилищного строительства начиная со второго полугодия 2019-го, соответственно, снизится интенсивность застройки, город перестанут уплотнять.





Коллективное обращение поступило в связи с возведением многофункционального комплекса в районе пр. Независимости — ул. Макаёнка. Заявители интересовались соблюдением норм проектирования и плотности застройки, обеспечением парковочными местами, строительством детского сада и бассейна.





В ответе городских властей поясняется, что строительство этого комплекса осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь, инвестиционным договором и решениями Мингорисполкома. Завершить его планируется в мае 2022 года. Проект застройки включает строительство 10 жилых домов высотой от 8 до 25 этажей со встроенным детским садом на 90 мест, ФОК, многофункциональными помещениями. Также оборудуют 6 гаражей-стоянок под платформами жилых домов № 6, 7, 8, 9, 10, 11, паркинг на 999 машино-мест. Запланировано еще одно учреждение дошкольного образования на 230 мест. Кроме того, предусмотрены устройство автостоянки, пешеходных переходов, благоустройство и озеленение территории. Проект застройки (с внесенными изменениями) прошел государственную экспертизу. Администрация района осуществляет постоянный контроль за ходом строительства комплекса. Заказчик представляет ежемесячную информацию о строительной готовности объектов, ходе проектирования, проблемных вопросах.

Добавят зелени

Сохранит ли столица свой зеленый статус? Этой теме также было посвящено немало обращений. Уровень озелененности Минска довольно высокий, но встречаются случаи недостаточно обоснованной вырубки зеленых насаждений, в особенности во дворах. В первую очередь это происходит во время ремонта и перекладки инженерных сетей, строительства и реконструкции объектов. Нынешняя политика городских властей направлена на минимизацию вырубки деревьев и кустарников, а при необходимости — компенсационных посадок на той же территории. Застройщикам до начала работ рекомендовано обращаться в Мингоркомприроды для рассмотрения вопроса непосредственно на стройплощадке.





Например, один из вопросов касался удаления деревьев на ул. К. Маркса, Я. Купалы, Кирова и др. В 2018 году в Минске реализовывался проект по благоустройству пр. Победителей, Независимости, центральных улиц, пояснили в Мингорисполкоме. Тогда и закладывали плиткой лунки на остановочных пунктах, в местах систематической гибели деревьев из-за большой техногенной нагрузки. Для восстановления численности зеленых насаждений были выполнены компенсационные посадки из древесных пород, наиболее устойчивых к влиянию противогололедных реагентов, согласно методическим рекомендациям Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси и Центрального ботанического сада НАН Беларуси. В минувшем году высажены в лунки на пр. Независимости 47 деревьев. В нынешнем запланировано посадить еще 820 — вдоль пр. Независимости и Победителей и на ул. Притыцкого.





Кроме того, разрабатывается схема размещения зеленых насаждений на территории столицы, согласно которой соответствующие коммунальные предприятия будут озеленять город. Во всех районах появится больше зеленых насаждений. Особое внимание уделят наименее озелененным Фрунзенскому, Московскому и Октябрьскому районам.







