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Из Украины выдворили российскую журналистку

28.03.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении с территории Украины российской журналистки Маргариты Бондарь, работающей на пропагандистское издание “Украина.ру”.


Маргарита Бондарь, lb.ua
 
Как сообщает “Украинская правда”, в течение 2018 года Бондарь по заказу “Украина.ру”, входящей в холдинг Дмитрия Киселева, систематически распространяла в интернете “тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине”.

“В частности она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и как будто бы бездействии украинской правоохранительной системы”, – пояснила СБУ.

За нарушение миграционного законодательства Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении журналистки в срок до 31 марта из Украины с запретом въезда на 3 года.



 
 
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Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении с территории Украины российской журналистки Маргариты Бондарь, работающей на...
 
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