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Из Украины выдворили российскую журналистку
Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении с территории Украины российской журналистки Маргариты Бондарь, работающей на пропагандистское издание “Украина.ру”.
Маргарита Бондарь, lb.ua
Как сообщает
“В частности она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и как будто бы бездействии украинской правоохранительной системы”, – пояснила СБУ.
За нарушение миграционного законодательства Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении журналистки в срок до 31 марта из Украины с запретом въезда на 3 года.
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Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении с территории Украины российской журналистки Маргариты Бондарь, работающей на...
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