Из Украины выдворили российскую журналистку





Маргарита Бондарь, lb.ua

“Украинская правда” , в течение 2018 года Бондарь по заказу “Украина.ру”, входящей в холдинг Дмитрия Киселева, систематически распространяла в интернете “тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине”. Как сообщает, в течение 2018 года Бондарь по заказу “Украина.ру”, входящей в холдинг Дмитрия Киселева, систематически распространяла в интернете “тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине”.





“В частности она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и как будто бы бездействии украинской правоохранительной системы”, – пояснила СБУ.





За нарушение миграционного законодательства Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении журналистки в срок до 31 марта из Украины с запретом въезда на 3 года.







