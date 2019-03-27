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Спасенные мигранты захватили судно в Средиземном море

28.03.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Торговое судно спасло мигрантов в Средиземном море, однако они захватили его и направились в сторону Мальты, сообщает местное издание Malta Today со ссылкой на вооруженные силы страны.

На борту судна El Hiblu 1 находятся более 100 спасенных мигрантов, оно быстро приближается к берегам Мальты. Захват, предположительно, произошел у побережья Ливии. Судно направлялось из Турции, среди команды большинство также турецкие граждане.

По словам представителя вооруженных сил Мальты, попытки связаться с капитаном судна не увенчались успехом. Власти страны следят за ситуацией, и намерены не пустить судно в территориальные воды Мальты.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.



 
 
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Торговое судно спасло мигрантов в Средиземном море, однако они захватили его и направились в сторону Мальты, сообщает местное издание Malta Today со ссылкой на...
 
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