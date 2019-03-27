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Порошенко назвал условия переговоров с Путиным

28.03.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Президент Украины Петр Порошенко не исключает двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако считает, что «комплексные вопросы» должны решаться при участии международных партнеров.

Фото: Михаил Палинчак / AP

Об этом глава украинского государства заявил в среду, 27 марта, передает РИА Новости.

«Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну, конечно, мы суверенное независимое государство», — сказал Порошенко.

Однако, по его словам, позиция Киева будет очевидно слабее без поддержки «мировых партнеров по проукраинской коалиции».
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Ранее 27 марта Порошенко заявил, что считает Путина своим единственным противником на предстоящих выборах президента Украины. «Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Наш сегодняшний выбор — или мы за Украину, или мы за Россию», — заявил украинский лидер.

Он также утверждал, что Россия подготовила план по срыву президентских выборов в республике.

Украина считает оккупацией вхождение Крыма в состав России по итогам референдума на полуострове в 2014 году. Киев также обвиняет Москву в военной поддержке сепаратизма в Донбассе. Российская сторона отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

В ноябре 2018 года Путин и Порошенко посетили в Париже на мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Однако, как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, между двумя президентами не было разговора.


 
 
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Президент Украины Петр Порошенко не исключает двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако считает, что «комплексные вопросы» должны...
 
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