Порошенко назвал условия переговоров с Путиным

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передает РИА Новости. Об этом глава украинского государства заявил в среду, 27 марта,РИА Новости.





«Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну, конечно, мы суверенное независимое государство», — сказал Порошенко.





Однако, по его словам, позиция Киева будет очевидно слабее без поддержки «мировых партнеров по проукраинской коалиции».

Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились

Ранее 27 марта Порошенко заявил, что считает Путина своим единственным противником на предстоящих выборах президента Украины. «Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Наш сегодняшний выбор — или мы за Украину, или мы за Россию», — заявил украинский лидер.





утверждал , что Россия подготовила план по срыву президентских выборов в республике. Он также, что Россия подготовила план по срыву президентских выборов в республике.





Украина считает оккупацией вхождение Крыма в состав России по итогам референдума на полуострове в 2014 году. Киев также обвиняет Москву в военной поддержке сепаратизма в Донбассе. Российская сторона отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.





сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, между двумя президентами не было разговора. В ноябре 2018 года Путин и Порошенко посетили в Париже на мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Однако, какпресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, между двумя президентами не было разговора.



