Каждый год в Беларуси около 1000 человек болеют лайм-боррелиозом после укусов клещей. Сезон начался

Об этом журналистам рассказал профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Сергей Жаворонок.









Изображение: Hubert Berberich / wikipedia.org





— Клещи передают не только клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз, которого у нас около 1000 случаев в год. Они также передают анаплазмоз и лихорадку Ку, — говорит Сергей Жаворонок.





tut.by По его словам, после укуса клеща надо обратиться к врачу и пропить антибиотики, пишет





Напомним, что лайм-боррелиоз может проявляться головной болью, усталостью и сыпью на коже. Если начать лечить болезнь вовремя, то все закончится хорошо. Но если терапия будет несвоевременной и неадекватной, то может возникнуть инвалидность или даже смерть заболевшего.

Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY



