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Каждый год в Беларуси около 1000 человек болеют лайм-боррелиозом после укусов клещей. Сезон начался
Клещи уже проснулись, и к медикам начали обращаться пострадавшие. При этом в Беларуси ежегодно фиксируют около 1000 случаев лайм-боррелиоза, который передают членистоногие.
Об этом журналистам рассказал профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Сергей Жаворонок.
Изображение: Hubert Berberich / wikipedia.org
— Клещи передают не только клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз, которого у нас около 1000 случаев в год. Они также передают анаплазмоз и лихорадку Ку, — говорит Сергей Жаворонок.
По его словам, после укуса клеща надо обратиться к врачу и пропить антибиотики, пишет
Напомним, что лайм-боррелиоз может проявляться головной болью, усталостью и сыпью на коже. Если начать лечить болезнь вовремя, то все закончится хорошо. Но если терапия будет несвоевременной и неадекватной, то может возникнуть инвалидность или даже смерть заболевшего.
Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY
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Клещи уже проснулись, и к медикам начали обращаться пострадавшие. При этом в Беларуси ежегодно фиксируют около 1000 случаев лайм-боррелиоза, который передают...
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