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Каждый год в Беларуси около 1000 человек болеют лайм-боррелиозом после укусов клещей. Сезон начался

28.03.2019 07:59 — Разное | Партизан  
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Клещи уже проснулись, и к медикам начали обращаться пострадавшие. При этом в Беларуси ежегодно фиксируют около 1000 случаев лайм-боррелиоза, который передают членистоногие.

 Об этом  журналистам рассказал профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Сергей Жаворонок.


Изображение: Hubert Berberich / wikipedia.org

— Клещи передают не только клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз, которого у нас около 1000 случаев в год. Они также передают анаплазмоз и лихорадку Ку, — говорит Сергей Жаворонок.

По его словам, после укуса клеща надо обратиться к врачу и пропить антибиотики, пишет tut.by

Напомним, что лайм-боррелиоз может проявляться головной болью, усталостью и сыпью на коже. Если начать лечить болезнь вовремя, то все закончится хорошо. Но если терапия будет несвоевременной и неадекватной, то может возникнуть инвалидность или даже смерть заболевшего.
Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY


 
 
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Клещи уже проснулись, и к медикам начали обращаться пострадавшие. При этом в Беларуси ежегодно фиксируют около 1000 случаев лайм-боррелиоза, который передают...
 
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